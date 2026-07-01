01 de julio de 2026 a la - 23:10
2-0. Estados Unidos elimina a Bosnia y se cita con Bélgica en Seattle
Redacción Deportes, 1 jul (EFE).- Un gol de Folarin Balogun a los 45 minutos y otro de Malik Tillman a los 82 le dieron este miércoles a Estados Unidos el triunfo por 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina y la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.
Balogun fue el protagonista del encuentro jugado en San Francisco por el primer gol y una expulsión tras falta violenta contra el bosnio Tarik Muharemovic en el minuto 64.
El equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino se verá las caras en la siguiente fase con Bélgica en Seattle el 6 de julio.