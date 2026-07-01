2-2. Bélgica fuerza la prórroga con dos goles en los últimos minutos

Redacción deportes, 1 jul (EFE).- Los goles de Romelu Lukaku, en el minuto 86, y Youri Tielemans, en el 89, forzaron de repente la prórroga en su duelo de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Senegal, que se sentía ganador con el 0-2 a su favor (2-2).