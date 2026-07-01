Desabre: "Tuvieron que recurrir al mejor delantero del mundo para remontar"

Inglaterra se clasificó a octavos de final tras imponerse a la RD Congo por 2-1, con dos goles de Harry Kane (ms.75 y 86) que remontaron el logrado por Brian Cipenga a los 10 minutos.

"Utilizamos un tercer sistema y salió bien, el 3-5-2 funcionó bastante bien, sobre todo en fase ofensiva. Creamos ocasiones que hicieron dudar a Inglaterra. Ellos tuvieron que recurrir al mejor delantero del mundo para remontar. Hicimos lo que debimos y hemos estado cerca. Esto ya es en sí una victoria", dijo en la conferencia de prensa posterior al partido.

"Cuando representas a la selección de tu país tienes que dejar algo y todo el mundo ha visto hoy que el fútbol congoleño ha llegado a un buen nivel", agregó.

Desabre, que admitió que sus jugadores, obviamente, están "decepcionados", apuntó que la trayectoria en el Mundial ha sido destacada. "Estamos decepcionados, porque nos marchamos de la Copa Mundial. Hemos anotado 5 y nos han metido 5, e hemos disputado una buena Copa Mundial contra cuatro selecciones que (Colombia, Portugal, Uzbekistán e Inglaterra) que están mucho mas arriba en la clasificación mundial", señaló.