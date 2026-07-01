El seleccionador croata, Dalic, anticipa una "batalla" de centrocampistas ante Portugal

"Estoy seguro de que ahí es donde tendrá lugar la batalla: en el centro del campo", afirmó Dalic en la rueda de prensa previa al encuentro, en la que compareció junto al portero Dominik Livakovic, y que se celebró en el Toronto Stadium, sede del partido de este jueves.

El técnico croata señaló que Portugal cuenta con "una excelente selección", con varios jugadores capaces de organizar el juego, y advirtió de que Croacia deberá responder con intensidad, disciplina y concentración. "Cada error va a ser castigado", dijo.

Dalic anticipó que no prevé "grandes cambios" en el estilo de su equipo frente a Portugal, aunque insistió en la necesidad de elevar el nivel de responsabilidad en la medular y reducir al mínimo las pérdidas. Recordó que Croacia ya ha jugado varias veces contra Portugal, incluido un amistoso ganado por 2-1, pero también subrayó que nunca ha derrotado a los portugueses en una gran competición.

El seleccionador croata calificó a Portugal como uno de los aspirantes desde el inicio del Mundial y rechazó dar importancia a las dudas generadas por el rendimiento portugués en la fase de grupos. Para Dalic, la eliminatoria abre "una nueva competición" dentro del torneo, tanto para Croacia como para Portugal.

"Lo que ocurrió en la fase de grupos debe olvidarse", afirmó. "Espero un rival motivado, poderoso, de mucha calidad. Pero eso es lo que espero también de mi selección".

Uno de los aspectos que más preocupa a Croacia es el balón parado. Dalic reconoció que su equipo no defendió bien algunas acciones a balón parado ante Inglaterra y Ghana, y señaló que Portugal dispone de especialistas en ese apartado. A su juicio, la defensa de esas jugadas depende sobre todo de la atención, el esfuerzo y la concentración.

Livakovic, por su parte, situó el partido en el contexto emocional del duelo entre Luka Modric y Cristiano Ronaldo, dos referentes que podrían afrontar una de sus últimas oportunidades mundialistas.

"Tenemos dos grandes jugadores que han dejado una verdadera huella en el fútbol", dijo el portero croata, quien añadió que él y sus compañeros darán todo "para que Luka continúe su camino".

El guardameta también destacó el papel de Modric dentro del grupo, por su actitud en los entrenamientos y su influencia sobre el resto del equipo, y defendió que la consistencia de Croacia en los últimos grandes torneos se explica por la energía del vestuario, el respeto entre jugadores y el trabajo del cuerpo técnico.

Croacia, finalista en 2018 y tercera en 2022, vuelve a afrontar una eliminatoria con una generación que combina veteranos y nuevos futbolistas. Dalic evitó hablar de aspiraciones mayores y prefirió mantener el discurso paso a paso: primero Portugal, después lo que venga.