El Sporting coronó el Angliru con Capi, enfermo de ELA, con el lema 'Empuxa'

"Quería proponerle al Sporting y su Fundación que el verano que viene subiéramos con mi silla adaptada al Angliru, ¿cómo lo veis?", propuso Capitán durante una visita a El Molinón, adonde acudió como invitado para presenciar el partido ante el Cádiz de la pasada temporada.

Cerca de un centenar de personas se sumaron a la marea rojiblanca que acompañó a Capitán, entre las que figuraron jugadores de los primeros equipos del club -Guille Rosas y Pablo Vázquez, del masculino; así como Ainhoa y Cristina, del femenino-, exjugadores -como el internacional Eloy Olaya, Cote o Canella-, trabajadores de distintos departamentos de la entidad y patrocinadores.

El recorrido, organizado junto a la Fundación Real Sporting - Marea Rojiblanca, transcurrió desde el Área Recreativa de Viapará hasta la cima del Angliru, a 1.570 metros de altitud, con la colaboración de la Asociación Ezina Ekinez Egina y el acompañamiento de ELA Principado.

Capitán, que posee el récord de subida corriendo al Angliru con un tiempo de una hora y treinta y seis segundos logrado en 2005, recibió en la cima una medalla conmemorativa de manos de los hijos de Marcel Sabou, exjugador rojiblanco y ex internacional rumano fallecido hace un año.

El alcalde de Riosa, Roberto Álvarez, participó en el acto y destacó que el Angliru es "lo más significativo" que tiene el municipio.

Capitán agradeció el esfuerzo colectivo de quienes le acompañaron y afirmó que, entre todos, se ha logrado "convertir los sueños en realidad", en un homenaje que también quiso dedicar al recuerdo de Sabou.

El Sporting -propiedad del mexicano Grupo Orlegi- tiene previsto presentar este jueves, la campaña de abonados para la temporada 26/27, en la que se darán a conocer las novedades del nuevo curso.