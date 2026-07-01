España ultima detalles en Los Ángeles con Víctor y Yeremyino; y en presencia de Villa

Buenas noticias para un Luis de la Fuente que cuenta con ausencias en los extremos para el partido, ya que, además de un Yeremy que sufrió ante Uruguay un esguince acromioclavicular que le impedirá tener minutos, aunque ya haga trabajo con el grupo, Nico Williams entrenó al margen.

En su caso, con una lesión muscular tras una entrada que sufrió en el minuto 87 ante Uruguay, llevó a cabo trabajo específico y se le vio haciendo carrera continua junto a los recuperadores.

Tanto Yeremy Pino como Nico Williams serán baja ante Austria y se espera que puedan volver con el equipo en futuras eliminatorias, siempre que España avance en el torneo.

Por su parte, Víctor Muñoz trabajó junto al resto de sus compañeros por segundo día consecutivo una vez recuperado de su recaída de la lesión muscular con la que llegó a la concentración y gana enteros para tener minutos contra Austria según el contexto del partido.

El exinternacional español David Villa, campeón en Sudáfrica 2010 y máximo goleador histórico de la Selección española; siguió de cerca el entrenamiento previo a otro partido con el que afrontar el gran objetivo que persiguen los de Luis de la Fuente en este Mundial 2026.

Tras cerrar una etapa de 25 días en Chattanooga (Tennessee), los de Luis de la Fuente llegaron el martes 30 a Los Ángeles y este miércoles ultimaron detalles de cara al partido ante Austria del jueves a las 21:00 horas CEST (- 2 GMT); las 12:00 hora local.