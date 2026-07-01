Inglaterra y Bélgica con drama y Estados Unidos con esfuerzo se matriculan en octavos

Los tres organizadores de la vigésima tercera edición del Mundial han superado la primera prueba de eliminación directa.

Superado el susto de hoy ante República Democrática del Congo, Inglaterra ha quedado en ruta de colisión con México, y la renacida Bélgica, que levantó un 0-2 en contra, se verá las caras con Estados Unidos.

Brian Cipenga, un extremo que se cansa de derrochar calidad en la Segunda División española con el Almería, puso hoy de rodillas a Inglaterra por más de una hora.

El jugador de 28 años anotó en el amanecer del partido en Atlanta y a partir de ese minuto 7 el planteamiento del entrenador francés Sébastien Desabre hizo ver deslucido y nervioso a los Tres Leones, que nunca habían caído ante rivales africanos en mundiales.

Entonces apareció la figura de Lionel Mpasi, felino entre los tres palos, para neutralizar las escaramuzas promovidas a través de una fórmula de ataque sin muchas variaciones: descolgada por las bandas, centros y cabezazos a puerta.

Y aunque el guardameta del Le Havre francés no mide más de 182 centímetros, hoy parecía que estaba iluminado para tapar de todo.

En defensa o a la contra, los Leopardos se mostraban sólidos. Pero entre su constelación de estrellas, Inglaterra tenía a Harry Kane, cuyo brillo puede centellear, pero no apagarse.

Y entonces, el astro del Bayern de Múnich apareció a los 75 minutos, 68 desde el gol de Cipenga, para romper con un potente cabezazo la resistencia de Mpasi y su guardia pretoriana.

El alma volvió al equipo de Thomas Tuchel. No hubo necesidad de ir al alargue porque 11 minutos después, en el 86, irrumpió de nuevo el 9 para establecer con un potente remate, con evidente rabia y desahogo, el giro a la historia.

Los Leopardos a casa, y los Tres Leones a Ciudad de México para enfrentar el 5 de julio al Tri en la fase de octavos de final.

Quinto gol del punta de 32 años, uno menos que los máximos artilleros del torneo hasta hoy: Lionel Messsi y Kylian Mbappé.

El capitán se tornó el jugador con más partidos en Inglaterra (91), con 13 goles es el que más ha anotado de su país en mundiales y en la temporada YA ha anotado 71 entre el Bayern y la selección.

Thomas Tuchel admitió tras el partido en Atlanta que sus pupilos pueden afrontar dificultades en los 2.240 metros de altitud de la capital mexicana donde se enfrentarán con el Tri, y en cuyo estadio, el Azteca, hace 40 años Diego Maradona dejó a Inglaterra en la cuneta con dos goles antológicos. Pero esa es otra historia.

Un penalti transformado por Youri Tielemans en el minuto 125 le dio el pase a los octavos de final a Bélgica que ganó por 3-2 a Senegal, y que igualó antes un 0-2 en los minutos 86 y 89, gracias a los goles de Romelu Lukaku y el mismo Tielemans.

Al borde de la eliminación hasta el minuto 89, cuando renació al empatar un 0-2 frente a Senegal, la selección de Bélgica sobrevivió, esquivó un despropósito y se clasificó de milagro en el minuto 125, con un penalti cometido en el 119, sancionado a través del VAR y transformado por Tielemans para el 3-2.

Quizá Bélgica jamás lo mereció en todo el encuentro hasta la prórroga, pero espera en la siguiente ronda, de nuevo en Seattle, el 6 de julio a Estados Unidos.

El fútbol fue imprevisible en Seattle y quizá algo injusto con la Senegal de Sadio Mané, que se había ido adelante en el marcador en el minuto 25 con tanto de Habib Diarra y en el 51 con Ismaila Sarr.

Bélgica incluso estuvo a punto de encajar el 0-3, salvado por Thibaut Courtois, antes del giro radical de los acontecimientos. Y mostró que el equipo no funciona, ni en defensa, por mucho que lo haya resaltado Rudi García, ni en la transición ni en el ataque, hasta que juega y acierta Lukaku. Al final, él cambió la dinámica.

Los belgas tenían el partido perdido. Y lo ganaron. Como dijo el técnico de Senegal, Pape Thiaw, "es una derrota muy cruel, pero los partidos no duran 85 minutos", el tiempo que fue por delante su equipo.

Bosnia y Herzegovina se despidió este miércoles del Mundial con la sensación de haberse graduado como una selección incómoda. A Estados Unidos le costó encontrar el Ábrete Sésamo y por fortuna el santo y seña lo tenía Folarin Balogun, el delantero del Mónaco que cumplirá 25 años este 3 de julio.

El VAR le negó un gol por posición adelantada en el ocaso del primer tiempo, pero en la segunda incursión, al filo del 45, su remate seco entre el portero y dos centrales no generó más dudas.

Pero el Equipo de las Barras y las Estrellas no tuvo un partido plácido en el Levi's Stadium de San Francisco, pues antes el delantero Ermedin Demirović, provocó más de un dolor de cabeza al guardameta Matt Freese.

No fue el único, pues tuvo que exigirse al máximo para neutralizar un lanzamiento venenoso a la salida de un córner ejecutado por el talentoso extremo de 18 años Kerim Alajbegovic.

Y en el segundo tiempo, cuando los pupilos de Mauricio Pochettino daban muestras de tener todo controlado, Balogun reapareció en la escena, esta vez para recibir una roja directa por una jugada temeraria en un choque con Tarik Muharemovic.

Pochettino debió recomponer el dibujo táctico, resignar la presencia ofensiva y cuidar la magra renta en un final tenso y de mucho desgaste.

Cuando parecían flaquear las fuerzas, Malik Tillman, el delantero nacido en Núremberg y figura del Bayer Leverkusen, emergió en el minuto 82 para sacar de la chistera un toque de efecto en un tiro libre que dejó sin opciones al guardameta Nikola Vasilj.

El quinto día de partidos de dieciseisavos de final comenzará este jueves a las 19.00 GMT con el enfrentamiento en Los Ángeles entre España y Austria, cuyo ganador será rival en octavos de final de Portugal o Croacia.

Precisamente a partir de las 23.00 GMT la ciudad canadiense de Toronto será el palco del choque entre portugueses y croatas.

Y también en Canadá, en Vancouver, pero desde las 03.00 GMT del viernes, Suiza y Argelia dirimirán el paso a la fase de los dieciséis mejores frente al que supere el choque entre Colombia y Ghana.