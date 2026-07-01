Iniesta: "El devenir de España dependerá de la influencia que tenga Lamine Yamal"

"Lamine Yamal es un jugador muy importante para la selección y el devenir de esta selección evidentemente que también tiene mucha incidencia en lo que pueda ser Lamine Yamal de diferencial en los partidos", ha apuntado el manchego.

Desde el hotel ME Barcelona, donde se ha presentado el NSN Cycling Team, equipo del que Iniesta es cofundador y que disputará el próximo Tour de Francia, cuya salida tendrá lugar el 4 de julio en la capital catalana, el exjugador del Barcelona ha advertido de que este tipo de torneos son "muy difíciles" y que "cualquier detalle puede penalizar mucho".

En ese sentido, Iniesta ha insistido en que su percepción sobre la selección española no ha cambiado y la mantiene entre las favoritas: "España para mí es una de las favoritas, por jugadores, por lo que me transmite. Sigo siendo muy optimista y espero y deseo que seamos capaces de ganar la segunda estrella".

El exjugador de Fuentealbilla también ha abordado el debate sobre los futbolistas más determinantes del torneo: "Hasta este momento, sobre todo Leo Messi y Kylian Mbappé, que han hecho seis goles los dos", ha apuntado.

Iniesta ha matizado además que el Mundial ha vuelto a mostrar su carácter imprevisible: "Hemos visto las sorpresas típicas de selecciones de más nombre que se quedan fuera, como Alemania o Países Bajos".

Preguntado por su futuro en los banquillos, tras iniciar su carrera como entrenador en el Gulf United FC, el manchego ha pedido prudencia y ha rebajado cualquier expectativa inmediata sobre una posible carrera en la élite.

"El tiempo dirá, el tiempo nos pondrá a cada uno en su sitio", ha afirmado, antes de añadir que su nombre podría vincularse en el futuro al Barcelona o a la selección, aunque ha insistido en que se encuentra en una fase inicial.

"Entiendo que, indiscutiblemente, mi nombre estará muy ligado a ello, pero de momento me da mucho respeto porque acabo de empezar. Me queda lejos ponerme a contestar este tipo de preguntas", ha concluido.