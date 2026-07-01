Koke: “Ojalá no sea sólo un año más, que sean muchos y trabajaremos para ello”

“Es un orgullo poder seguir en el club de mi vida otra temporada más. Personalmente, la temporada pasada para mí fue muy especial, porque pude competir a un gran nivel y pude estar ayudando a mis compañeros donde más me gusta, que es en el terreno de juego. Estoy orgulloso de poder ayudar a mis compañeros, tanto en el terreno como fuera de él. Y ojalá que no sea solo un año más, que sean muchos y trabajaremos para ello”, afirmó a los medios ofciiales del Atlético de Madrid.

En la nueva temporada, Koke tiene claro los desafíos: “A nivel colectivo, que es lo más importante, el objetivo tiene que ser conseguir un título. Llevamos unos años (desde la Liga conquistada en 2021) sin lograrlo y tanto el aficionado como el equipo y el club no podemos pensar en otra cosa que no sea ganar un título y volver a Neptuno, donde todos queremos estar”.

A nivel personal, Koke buscará “mantener el nivel de la temporada pasada”.

“Fue una temporada para mí de mucho crecimiento personal, porque venía de una campaña que no fue fácil para mí y seguramente había mucha gente que pensaba que no podía dar el nivel que finalmente di esta pasada temporada. Creo que la edad es solo un número y cada vez hay más jugadores con más edad que rinden a un gran nivel y creo que ése es mi objetivo, seguir manteniendo el nivel de la temporada pasada”, señaló.

“Considero que, cuanto más nivel tengamos los que tenemos más experiencia, más aportaremos al equipo y seguro que más cerca estaremos de ganar”, continuó el centrocampista, que apuntó que la plantilla mantendrá un “gran nivel de competitividad” en el nuevo curso.

“El club se reforzará a un gran nivel, como siempre, porque el nivel de exigencia crece mucho cada año. Para mí es muy importante que la gente que venga lo haga con ganas y con ilusión de ganar. Sabemos contra quiénes competimos y tenemos que dar más del cien por cien si queremos ganar. Vamos a por ello, yo creo que todo el mundo está con mucha motivación y el nivel de exigencia es máximo”, enfocó.

También dedicó unas palabras de agradecimiento a la afición: “Gracias a la gente por apoyarnos en los momentos buenos y, sobre todo, en los momentos más duros. Esta temporada fue una temporada muy ilusionante, vivimos momentos muy difíciles y siempre estuvieron apoyando con la misma energía y con la ilusión de ver a su Atleti luchar, pelear e intentar ganar cosas importantes”.

“Este año espero que sea igual y personalmente quiero dar las gracias a la gente porque para mí ha sido un año muy especial en el campo y fuera de él y siempre han demostrado mucho cariño hacia mí. Les agradezco todo lo que nos dan y todo lo que hacen por mí, porque me da muchas fuerzas para continuar y pelear. Ojalá que la temporada que viene podamos devolverles todo ese cariño consiguiendo algo importante para ellos”, aseguró.

Del curso pasado, el capitán repasó que fue una temporada “muy ilusionante a nivel colectivo en muchos aspectos. “Estuvimos muy cerquita de poder conseguir un título. La final de Copa se nos escapó en los penaltis y estuvimos a punto de llegar a la final de la Liga de Campeones”, recordó.

“Hemos estado entre los cuatro mejores de Europa y eso es muy difícil conseguirlo. Competimos con grandísimos equipos como Bayern Munich, PSG, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Arsenal Manchester City… y hemos quedado entre los cuatro mejores, creo que es algo que debemos destacar. Obviamente queríamos ganar un título por nuestra afición, pero no pudo ser”, expuso Koke, que disputó 56 duelos en esa campaña.