Koke renueva con el Atlético hasta 2027

Tan vigente como demostró la campaña pasada, cuando fue una pieza básica en el esquema de Diego Simeone, con 56 encuentros, el futbolista de 34 años ampliará aún más su cantidad inigualable de partidos con el Atlético, ya por los 740 choques, con 50 goles y 121 asistencias desde su debut el 19 de septiembre 2009 contra el Barcelona.

“Más allá de las estadísticas individuales, Koke es también uno de los futbolistas más laureados de la historia del Atlético de Madrid. Juntos hemos conseguido ocho títulos: dos Ligas, una Copa del Rey, dos Europa League, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España. De esta manera, nuestro centrocampista se sitúa solo por detrás de Adelardo, que cuenta en su haber con diez trofeos como atlético”, destacó el club sobre su capitán.

Koke es el único de los futbolistas de la actual plantilla del Atlético que ha estado desde el primer día a las órdenes de Diego Simeone, que iniciará este curso su decimoquinto proyecto al frente del equipo madrileño.

El Atlético ya ha concretado un fichaje para la nueva campaña: el lateral izquierdo Alejandro Grimaldo, quien ha firmado hasta el 30 de junio de 2030.