Laporta habla del Real Madrid sin citarlo: "En otros lados están muy nerviosos"

"No tienen muy fijado el norte y están teniendo 'déjà vus'", ha insistido Laporta en referencia al regreso al banquillo madridista de Jose Mourinho, a quien tampoco citó.

"Nosotros lo tenemos más consistente con Hansi Flick dirigiendo a estos jugadores que ilusionan a todo el barcelonismo, una plantilla configurada por Deco, que no es fácil en este mundo del fútbol que es una montaña rusa", ha explicado.

Veladamente también se ha referido al modelo de propiedad del Barça y la diferencia de lo que pretende el Real Madrid: "Queremos seguir siendo un club propiedad de los socios y eso nos obliga a ser imaginativos para luchar contra clubs que son sociedades mercantiles".

"Algunos no lo son, pero quieren serlo", ha dicho Laporta en otra referencia hacia la entidad madridista. Laporta también se ha dirigido al presidente de LaLiga, Javier Tebas, presente en el acto, y le ha recordado que tiene en el Barça a "un leal colaborador para promover LaLiga en todo el mundo, a nivel estatal e internacional".

El dirigente azulgrana, en su discurso en la toma de posesión, ha recordado que la entidad está valorada en 5.700 millones de dólares, según estimación de Forbes.

"Es un club que genera más de 1.100 millones, con acuerdos históricos como Nike o Spotify. Forbes decía en 2021 que el Barça tenía un valor de 4.800 millones de dólares y, en su último informe, ya son 5.700 millones", ha destacado durante su parlamento en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou.

Laporta, que ha tomado posesión acompañado de las 50 Copas de Europa, ha añadido que "la grandeza del Barça se explica por su masa social", con "más de 1.000 peñas por todo el mundo" y ha garantizado que el club seguirá siendo de los socios.

"La marca viene por el sentimiento de todos. Queremos que en esta nueva etapa los socios sean el centro. Nosotros tenemos nuestro modelo de propiedad, que es indiscutible y un punto diferencial. Y, como presidente, me siento garante de este modelo", ha apuntado.

Por eso, ha anunciado que durante este mandato hará "una reforma estatutaria para blindar el modelo de propiedad y reforzar los procesos participativos de los socios".

También dirigido a su masa social ha sido el anuncio del próximo lanzamiento de Barça Play: "Allí podremos ver de manera gratuita los partidos de nuestro fútbol base y de las secciones, que era una demanda de muchos barcelonistas".

Asimismo, ha comunicado la próxima celebración de una asamblea extraordinaria para explicar el estado de las obras del Spotify Camp Nou.