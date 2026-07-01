Luis de la Fuente: "A medida que pasan los días confío más ciegamente en este equipo"

"A medida que pasan los días confío más, ciegamente, en este equipo. Soy optimista por naturaleza y más con este equipo", indicó el míster en una rueda de prensa previa al encuentro del próximo jueves en el Estadio de Los Ángeles.

El seleccionador agregó que sigue siendo igual de exigente con el grupo y "cada día más optimista".

"Son los mejores del mundo, y seguimos en esa línea. Pero estamos viendo cómo se está desarrollando este campeonato y la igualdad que hay", dijo.

El técnico español señaló en este sentido a la selección francesa, que ha sido desde el inicio de la competición como una de las grandes favoritas para ganar el torneo.

"Francia lo está haciendo muy bien hasta ahora, pero lo importante es llegar bien hasta el día 19 (de julio) y estar igual que hoy", dijo.

E insistió: "Nosotros vamos paso a paso. En nuestra mente está en llegar y llegaríamos como se tiene que llegar, aunque nos centremos en el partido de mañana".

De la Fuente destacó que la exigencia es algo que les gusta mucho en las filas de La Roja. "Me encanta que se nos exija y tenemos que responder nosotros a la expectativa porque no hay margen de error", reconoció.

De hecho, "me dolería que no se nos exigiera", aseguró. Ve normal que se le exija al equipo. "Queremos estar todos en el mundo feliz, pero no existe. En el fútbol tampoco. Y en la igualdad el que menos errores cometa está más cerca de ganar", zanjó.

"Esto es un proceso y en una competición de esta dimensión y exigencia hay un camino en el que hay que adaptarse e integrarse", dijo.

Tras la fase de grupos y el último partido contra Uruguay, el equipo empieza a reconocer muchos automatismos del pasado, y con lo que hemos ofrecido hasta ahora también estaba muy contento", agregó.

De la Fuente ve al equipo "muy concienciado y muy seguro desde el aspecto de la confianza", en el aspecto de sentirse bien y de ser los resultados del rendimiento de los jugadores.

"Llegamos en un momento muy bueno para competir mañana a una selección como Austria y ser capaces de superarla, pero luego hay que jugar los partidos", sentenció.