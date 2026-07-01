Luis de la Fuente: “Colombia tiene un nivel altísimo; la meto en las candidatas a ganar”

“Ha sido una de las dos selecciones que nos ha ganado -desde que él es seleccionador español-”, recordó. “Si no la metí entre las candidatas hasta ahora, lo hago ahora. Tiene un nivel altísimo, futbolistas fantásticos, de un nivel físico y técnico muy alto. Solo hay que ver la delantera que tiene. Es una grandísima selección”, señaló en rueda de prensa.

Una derrota por 1-0 en el estadio Olímpico de Londres el 22 de marzo de 2024 que marca la última derrota de la selección española y que le hace encadenar 34 partidos sin perder de forma consecutiva.

Colombia juega en este Mundial contra Ghana el viernes tras clasificarse a dieciseisavos de final como primera de su grupo, por delante de Portugal.