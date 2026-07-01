Luis de la Fuente: “Lamine Yamal está para jugar lo que se le exija”

“Lamine Yamal está para jugar todo lo que se le exija. Hemos sido muy prudentes con las recuperaciones de cada futbolista, aunque los minutos también los marca la exigencia de cada partido. Está muy bien y con muchas ganas de jugar”, señaló en rueda de prensa.

Y bromeó con su presencia en el once ante Austria: “Ya veremos si juega mañana”, dijo antes de reírse.

Además, ponderó la forma de hablar de Lamine Yamal, natural y optimista.

“Es un futbolista optimista, muy seguro de sus posibilidades y de sus compañeros, que estamos aquí porque nos lo hemos ganado y somos conscientes de nuestro potencial. Me parecen palabras, en su contexto, muy positivas. Es un chico que transmite optimismo, confianza y seguridad; y me encanta”, destacó.

Un partido ante Austria en el que España afronta el reto de pasar una eliminatoria mundialista por primera vez desde que fue campeona en Sudáfrica 2010.

“Este dato me dice que esta selección está acostumbrada a batir récords, y las malas rachas esta selección está acostumbrada a superarlas. En nuestra mente está veros de nuevo en Dallas”, aseguró.

Luis de la Fuente analizó a su rival, Austria.

“Austria es un equipo muy agresivo y muy decidido. Les hemos visto hacer una presión muy alta y marcaje individual. Va a ser un partido de muchos duelos. Les conocemos bien. El carácter germánico lo han tenido toda la vida por su poderío físico, juego aéreo… pero con este seleccionador han dado un paso adelante. Veremos mañana qué estilo se impone”, apuntó.

Por otro lado comentó cómo preparan los posibles penaltis que pudieran definir la eliminatoria.

“Cuando hay tanta igualdad, puede que haya penaltis, aunque esperemos que no. Nosotros entrenamos todos los escenarios posibles que se pueden dar en un partido. Uno puede tener una relación de futbolistas que son, a priori, más idóneos para tirar un penalti, pero eso va cambiando durante el partido y llegado el momento se tomará la decisión más oportuna”, señaló.

“Fundamentalmente es tener la sensación. Lanzar un penalti no es algo baladí. No todo el mundo vale para tirar un penalti porque influye el aspecto psicológico, que es humano y depende del futbolista", aseguró el estratega.

"Intentamos que cojan sensaciones, la distancia, el movimiento del portero… Yo solo les pido que tiren el penalti como si lo tirasen en un partido, aunque influya el entorno. Intentamos entrenar la sensación y crearle un recuerdo reciente”, completó.

Un partido para el que la duda en el once titular está en el lateral derecho, entre Pedro Porro y Marcos Llorente.

“Tienen características muy diferentes. Para espacios más reducidos y un equipo más replegado igual tenga una ventaja Pedro Porro porque tiene un pie más fino, pero Marcos Llorente tiene una ventaja de repetir esfuerzos de forma excepcional”, dijo.

“Analizamos a cada rival y vemos cómo queremos atacar y defender al rival. Así se hace la valoración. También quiero decir que un cambio no se produce porque un jugador esté más acertado un día u otro, si no porque el escenario al que nos enfrentamos”, completó.

Por otro lado, declaró que ve “fantásticos” a dos futbolistas que han recibido críticas por su inicio de Mundial, Rodri y Pedri.

“Les veo fantásticos. Mejorando y creciendo. Tanto Rodri como Pedri, no nos olvidemos de Fabián, de Zubimendi, de Gavi… se me eriza el poco pelo que tengo -bromea- pensando lo que dejamos en el banquillo”, aseguró.

Y restó importancia a que haya jugadores, ocho, que no hayan tenido minutos aún en el torneo.

“Son futbolistas que vienen de ser primeros espadas en sus clubes y que vienen aquí y por una lógica matemática, de 26 solo juegan 11. Pero hay otro mucho más importante, que es la ambición de este equipo, son insaciables", dijo.

"Pero dentro hay unas normas que han marcado ellos, que es el respeto y la convivencia. Lo más importante es que cuando están metidos en faena lo que quieren es el bien del equipo y del compañero. Aquí no hay egos. Entiendo que todos quieran jugar, pero la prioridad es el equipo, es una norma marcada por ellos mismos”, declaró.