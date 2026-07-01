Martínez promete "actitud" y "esfuerzo" y aparca el debate sobre Cristiano ante Croacia

En una rueda de prensa en el Toronto Stadium, donde el jueves se disputará el Portugal-Croacia, el español Martínez fue cuestionado por la tensión generada en Portugal alrededor de la figura de Cristiano Ronaldo, por las informaciones sobre si el capitán debe volver al once inicial y por la posibilidad de que el encuentro ante Croacia sea el último partido mundialista del delantero portugués.

"El barullo de fuera es normal, porque es la pasión por la selección. Hay mucha energía y siempre hay mucha opinión, y forma totalmente parte de la selección", afirmó el técnico, que evitó entrar en el debate sobre la titularidad de Cristiano.

Para Martínez, la dimensión del partido obliga a dejar en segundo plano tanto su situación personal como el futuro de cualquier futbolista. Portugal, recordó, ha trabajado durante tres años y medio para llegar a esta fase y debe concentrarse en preparar el duelo "de puertas adentro".

El seleccionador sí defendió el papel de Cristiano Ronaldo dentro del grupo. "Continúa siendo muy importante. Es el capitán. La edad es un número. Él da ejemplo con lo que hace en el vestuario. Es un ejemplo para mí", señaló.

A una pregunta de un medio portugués sobre la presunta desconfianza que existe entre una parte de los aficionados portugueses, Martínez respondió que esa era una opinión "muy subjetiva" y aseguró que el equipo mantiene la fortaleza interna y el apoyo de su hinchada.

"¿Qué puedo prometer a los portugueses? Porque su pregunta es sobre promesas. Puedo prometer actitud, esfuerzo y todos los valores del pueblo portugués que están en el vestuario para intentar comenzar mañana un nuevo camino", afirmó.

Martínez insistió en que Portugal cerró con la fase de grupos una primera etapa del torneo y que ahora empieza otra, la de las eliminatorias. Según explicó, los tres primeros partidos sirvieron para dar minutos a 21 jugadores de campo y para preparar al grupo para un cruce de máxima exigencia.

"Ahora terminamos el primer Mundial. Como ya dije, mañana empezamos el segundo Mundial, y solo cuando termine el Mundial podremos evaluar", dijo Martínez, quien citó al escritor español Antonio Machado: "Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. El camino se hace caminando. Es exactamente lo que estamos haciendo".

El técnico rechazó presentar a Portugal como favorito, pese a la calidad de su plantilla. A su juicio, ese papel corresponde sobre todo a las selecciones que ya han ganado una Copa del Mundo. Portugal, sostuvo, debe afrontar el partido con humildad, confianza y disposición para sufrir.

Sobre Croacia, Martínez elogió el trabajo del seleccionador Zlatko Dalic y la continuidad de una generación liderada por Luka Modric, Mateo Kovacic y Josko Gvardiol. Recordó que Croacia fue finalista en 2018 y tercera en 2022, y destacó su fortaleza competitiva pese a ser un país de apenas cuatro millones de habitantes.

El seleccionador portugués definió a Croacia como un equipo con ideas claras, muy trabajado y con similitudes con Portugal en su forma de llegar al área, crear ocasiones y defender. También recordó los enfrentamientos recientes en la Liga de Naciones, que describió como partidos "muy competitivos".

Martínez cerró cualquier especulación sobre un posible cruce posterior con España. "Estamos con Croacia" respondió, antes de insistir en que el Mundial no permite mirar más allá del siguiente rival.