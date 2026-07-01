Redadas en Alemania por sospecha de corrupción en relación con entradas de Eurocopa 2024

Según un comunicado conjunto de la Fiscalía de Bochum y la Oficina Regional de Investigación Criminal (LKA) del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, el objeto de la investigación son "supuestas ventajas no autorizadas, entre otras cosas, en forma de asistencia a un partido de fútbol por parte de un imputado que en aquel momento trabajaba para una ciudad anfitriona habría recibido de los responsables de la empresa organizadora".

Se trata en concreto del partido de semifinales entre España y Alemania celebrado en Múnich y se está investigando a un alemán de 66 años, empleado en aquel entonces en la ciudad de Gelsenkirchen, y a un francés de 46 que cursó la invitación para asistir al encuentro, señala 'Bild'.

La ventaja económica obtenida por el alemán en el ejercicio de sus funciones ascendió así a unos 2.400 euros, agrega el diario.

El comunicado de la Fiscalía y la LKA agrega que "las ciudades anfitrionas aprovechar en parte y utilizaron de diversas maneras" los "derechos exclusivos de preferencia para la compra de entradas" ofrecidas por los responsables de la empresa organizadora, Euro 2024, creada conjuntamente por la DFB y la UEFA.

"Una entrada de fútbol no forma parte del salario. Quien extiende la palma de la mano en la función pública recibirá nuestra visita. Sobre todo los grandes eventos, como la Eurocopa de fútbol, viven de la confianza de la gente, tanto en el deporte como en las autoridades que la hacen posible. No permitiremos que esa confianza se vea dañada por unas cuantas invitaciones y entradas", dijo en declaraciones a 'Bild' el ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, Herbert Reul.