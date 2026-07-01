Revocan licencia a club que fue presidido por hombre solicitado en extradición por EE.UU.

"La Asociación Deportiva Municipal Liberia presentó graves faltas e inconsistencias en su información legal", anunció la FCRF en un comunicado.

"Esta condición contraviene el 'Fair Play' y la transparencia financiera", añade la entidad.

La entidad explicó que no puede profundizar en detalles del caso por confidencialidad y seguridad jurídica del proceso, y agregó que el club puede presentar una apelación antes del 6 de julio próximo.

Con esta decisión el Torneo Apertura 2027 de la Primera División, que iniciará a finales de julio próximo, se jugaría con solo 9 equipos. En 2025 la FCRF retiró las licencias al Santos y al Guanacasteca debido a irregularidades administrativas y financieras, con lo cual la cantidad de equipos en primera división pasó de 12 a 10.

El pasado 17 de junio las autoridades de Costa Rica detuvieron al empresario y presidente del club Liberia de la primera división del fútbol de Costa Rica, Wilder Eusse Osorio, colombiano naturalizado costarricense, quien es requerido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico.

Eusse, alias 'el Soldado' y 'el Tío', fue detenido en San José luego de que la Fiscalía costarricense recibiera una solicitud de extradición por parte del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, que le acusa de dos delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, con la intención de introducirla ilegalmente en territorio estadounidense.

A Eusse se le imputan delitos de narcotráfico internacional de cocaína desde Ecuador y Colombia hacia Estados Unidos por medio de transporte marítimos, terrestres y aéreos.

En Costa Rica, Eusse también posee otros negocios como estaciones de servicio de venta de combustibles.

Eusse, quien presidía el club de fútbol asentado en la provincia de Guanacaste (oeste) desde el 2020, permanecerá detenido mientras avanza su proceso de extradición.