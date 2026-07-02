Brasil vuelve al trabajo bajo una intensa ola de calor y sin Rayan, Paquetá ni Raphinha

Los jugadores de la Canarinha se ejercitaron en el Columbia Park de la localidad de Morristown con miras ya al partido de octavos de final del Mundial 2026 del domingo ante Noruega, después de disfrutar de un día libre.

En los quince minutos de la sesión abiertos a los medios de comunicación, saltaron al césped los tres porteros y 19 futbolistas de campo, quienes realizaron ejercicios de activación con y sin pelota, bajo la atenta mirada del seleccionador Carlo Ancelotti.

La sensación térmica en ese periodo de la mañana llegó a los 41 grados Celsius, según la información meteorológica ofrecida en tiempo real.

Rayan, el elegido por el técnico italiano para sustituir a Raphinha en los dos últimos partidos, se quedó en el gimnasio para controlar el esfuerzo físico, pero está en condiciones para jugar.

Por su parte, Raphinha, de baja por una lesión en la región posterior del muslo derecho desde el 19 de junio, continúa dando pasos para volver a la dinámica del grupo y este jueves trabajó en el gimnasio.

No obstante, según fuentes de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), el extremo del FC Barcelona no va a llegar al 100 % al duelo con los noruegos y solo sería una opción en caso de extrema necesidad.

El que está descartado contra el equipo nórdico es el centrocampista Lucas Paquetá, quien se lesionó la parte posterior del muslo izquierdo en el sufrido partido de dieciseisavos de final frente Japón (2-1).

Esta nueva baja se suma a otras de larga duración con las que ha tenido que lidiar 'Carletto' antes y durante la Copa del Mundo, como las de Estêvão, Éder Militão, Rodrygo Goes y Wesley.

Neymar también estuvo lesionado en el gemelo durante el primer mes de concentración. Raphinha y Lucas Paquetá han sido los dos últimos varapalos para el preparador italiano, obligado ahora a recomponer el centro del campo para suplir al mediapunta del Flamengo.