El Barça aligera la portería: Kochen se irá a Dinamarca y Ter Stegen interesa al Ajax

En el caso de Kochen, según ha adelantado Mundo Deportivo y ha podido confirmar EFE, todas las partes han alcanzado ya un acuerdo. El citado medio especifica que éste contempla una opción de compra por 1,5 millones de euros y el 40% de una futura venta para el cuadro azulgrana.

Nacido en Miami, el portero se incorporó al Barça en 2019 en el equipo infantil A y progresó en La Masia hasta que Xavi Hernández, en el curso 20023-24, empezó a incorporarlo en las convocatorias de la primera plantilla, pese a que era juvenil de segundo año.

Kochen debutó con los mayores en un partido amistoso en Dallas ante el América mexicano y en 2024 renovó hasta 2028, con ficha del filial, sin llegar a estrenarse en un partido oficial con el primer equipo del Barcelona, donde Joan Garcia es el titular indiscutible y Wojciech Szczesny la segunda opción, motivo por el que buscará un nuevo destino en busca de minutos.

El curso pasado se alternó con Ander Astralaga en las listas de Hansi Flick y en el Barça Atlètic, con el que disputó 20 partido el curso pasado, encajó 23 goles y dejó en siete ocasiones la portería a cero.

Más complejo es el caso de Ter Stegen, que tiene contrato hasta junio de 2028, debido a su elevado salario. Según han informado varios medios y ha confirmado EFE, el Barcelona y el Ajax negocian la cesión del veterano guardameta alemán.

El nuevo entrenador del conjunto neerlandés, Míchel Sánchez, es el principal valedor de su llegada, como ya sucedió el pasado invierno cuando el alemán recaló en el Girona, aunque una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda truncó su paso por Montilivi y la posterior participación en el Mundial de este verano.

El director deportivo del Ajax, Jordi Cruyff, también conoce en primera persona a Ter Stegen tras su etapa en el Barcelona, y el arquero alemán vería con buenos ojos la incorporación a un equipo histórico del fútbol europeo.

A falta de confirmar el futuro de Kochen y Ter Stegen, el Barça cuenta en la portería con Joan Garcia, que a sus 25 años es la firme apuesta del club como titular de presente y de futuro, con un contrato hasta 2031, y con el veterano Szczesny, cuyo vínculo con la entidad termina en 2027.