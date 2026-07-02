Fútbol Internacional
02 de julio de 2026 a la - 16:25

El Sporting rechaza una oferta por Hjulmand del Atlético de Madrid

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Lisboa, 2 jul (EFE).- El Sporting de Portugal reveló que recibió y rechazó una oferta del Atlético de Madrid para fichar al danés Morten Hjulmand, ya que estaba "lejos" del valor deseado, según afirmó este jueves el presidente del club, Frederico Varandas.

Por EFE

"Recibimos una oferta del Atlético de Madrid y la rechazamos. Está lejos del valor (deseado). No es ningún secreto. Hemos fijado una cifra justa, acorde con su edad, su posición y el hecho de que lleva tres años en el Sporting", declaró Varandas a la prensa al margen del sorteo de la próxima temporada de la Liga Portugal, celebrado en la ciudad de Oporto.

"El jugador y sus agentes conocen esa cifra. Cualquier oferta por debajo de ella, el jugador se queda en el Sporting", concluyó.

Morten Hjulmand, centrocampista internacional danés de 27 años, es el capitán y una de las piezas clave del equipo lisboeta, al que llegó en 2023 procedente del Lecce italiano.

Su contrato con el Sporting se extiende hasta 2028 e incluye una cláusula de rescisión de 80 millones de euros.