El Sporting rechaza una oferta por Hjulmand del Atlético de Madrid

"Recibimos una oferta del Atlético de Madrid y la rechazamos. Está lejos del valor (deseado). No es ningún secreto. Hemos fijado una cifra justa, acorde con su edad, su posición y el hecho de que lleva tres años en el Sporting", declaró Varandas a la prensa al margen del sorteo de la próxima temporada de la Liga Portugal, celebrado en la ciudad de Oporto.

"El jugador y sus agentes conocen esa cifra. Cualquier oferta por debajo de ella, el jugador se queda en el Sporting", concluyó.

Morten Hjulmand, centrocampista internacional danés de 27 años, es el capitán y una de las piezas clave del equipo lisboeta, al que llegó en 2023 procedente del Lecce italiano.

Su contrato con el Sporting se extiende hasta 2028 e incluye una cláusula de rescisión de 80 millones de euros.