FundéuRAE: “entrenador” o “preparador”, mejor que “míster” en el ámbito deportivo

En los artículos de deportes, sin embargo, es frecuente encontrar este término, como en los siguientes ejemplos: “El míster da un vuelco a la convocatoria”, “Javier Aguirre, el míster que no tolera timoratos” o “José Francisco Molina, el nuevo míster de Honduras”.

Como explica el “Diccionario panhispánico de dudas”, en el ámbito deportivo la palabra “míster”, con tilde, es válida en un registro coloquial, pero, fuera de él, se recomienda utilizar en su lugar voces españolas como “entrenador”, “preparador” o “técnico”, que expresan con precisión el mismo concepto.

De esta forma, en las frases del principio, habría sido preferible escribir “El entrenador da un vuelco a la convocatoria”, “Javier Aguirre, el técnico que no tolera timoratos” y “José Francisco Molina, el nuevo preparador de Honduras”.

Más allá de lo deportivo, “míster” puede designar al ‘ganador de un certamen de belleza o culturismo’ o, en Puerto Rico, a un docente. En todo caso, cabe recordar que lo adecuado es utilizar la forma adaptada “míster” (plural “místeres”), y no el extranjerismo. Así, en “La lucha quedó entre los mister de Valencia y Cádiz”, habría sido mejor escribir “La lucha quedó entre los místeres de Valencia y Cádiz”.

Por último, se aconseja también evitar el empleo de “míster” como fórmula de tratamiento, pues a tal fin el español dispone de la palabra “señor”: “señor Williams”, no “míster Williams”.

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