Liga ecuatoriana se reanuda con nuevos refuerzos tras eliminación de selección del Mundial

La jornada comenzará con el partido entre el líder absoluto, Independiente del Valle, que suma 37 puntos, y el colista de la Liga Pro, Manta.

El cuadro del Valle contará con su nuevo refuerzo, el centrocampista paraguayo Hugo Quintana, incorporado por pedido del entrenador uruguayo Joaquín Papa, que busca revalidar el título local conquistado la temporada pasada.

El segundo de la tabla de posiciones, Liga Deportiva Universitaria de Quito, que suma 27 unidades, visitará a Macará en un duelo entre equipos que también se preparan para disputar los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, respectivamente.

Liga contará con sus tres nuevas incorporaciones: los ecuatorianos José Carabalí, Kevin Velasco e Iván Frangoy Zambrano.

Por su parte, Deportivo Cuenca, que tiene los mismos 27 puntos de Liga, defenderá su tercer puesto en su visita a Barcelona, un equipo que busca recuperar su mejor nivel bajo la dirección del técnico venezolano César Farías.

El conjunto cuencano también contará con el defensa argentino Gian Nardelli, uno de sus nuevos refuerzos, para medirse a un rival que tendrá como principal referencia ofensiva al goleador argentino Darío Benedetto.

Universidad Católica, entretanto, volverá a disponer de los atacantes panameños José Fajardo y Azarías Londoño, reincorporados al equipo tras la eliminación de Panamá en el Mundial 2026. El equipo se enfrentará a Mushuc Runa, que busca salir de los últimos puestos de la tabla de posiciones.

Además, Técnico Universitario y Leones del Norte estrenarán entrenadores: el colombiano Bernardo Redín y el argentino Matías Córdoba, respectivamente, en sus encuentros frente a Orense y Libertad.

- La decimoséptima fecha de la liga profesional ecuatoriana tendrá los siguientes partidos:

- Sábado: Libertad-Leones del Norte y Barcelona-Deportivo Cuenca.

- Domingo: Macará-Liga Deportiva Universitaria de Quito y Delfín-Emelec.

- Lunes: Universidad Católica-Mushuc Runa y Orense-Técnico Universitario.