Orlando Gill despierta el interés del Torino de la Serie A Italiana

El gran rendimiento de la selección paraguaya en la Copa del Mundo 2026 ya genera fuertes repercusiones en el mercado de pases del Viejo Continente. Según informó el especialista en fichajes de Sky Sports, Gianluca Di Marzio, el Torino de Italia fijó su mirada en el portero Orlando Gill con el objetivo de reforzar su portería para la próxima temporada del fútbol europeo.

El arquero, nacido en el año 2000 y oriundo de la ciudad de San Lorenzo, se convirtió en uno de los futbolistas más determinantes del combinado albirrojo en lo que va del certamen ecuménico. Sus actuaciones no solo captaron la atención de los aficionados del conjunto de Turín, sino que provocaron un incremento sustancial en su cotización internacional.

Una campaña consagratoria en la cita mundialista

El desempeño de Gill en el arco albirrojo sostiene gran parte de la ilusión paraguaya en el torneo. Durante la etapa de grupos, el guardameta mantuvo su valla invicta en compromisos clave, resultando fundamental para asegurar la victoria frente a Turquía y el posterior empate ante la selección de Australia.

La confirmación de su gran momento se dio en el cruce de los dieciseisavos de final disputado en Boston. Tras sostener el empate ante Alemania durante los 120 minutos de juego, el golero se transformó en el héroe de la jornada al detener las ejecuciones de Kai Havertz y Nick Woltemade en la definición por penales, una actuación que le valió el reconocimiento de la prensa internacional como una de las figuras individuales más destacadas del torneo.

Las pretensiones económicas para su transferencia

Aunque el interés del Torino es firme, la dirigencia de San Lorenzo de Almagro, club dueño de los derechos federativos del jugador desde su fichaje a comienzos de 2024, no facilitará su salida de forma sencilla. La institución argentina tasó la ficha del arquero en una cifra que oscila entre los 5 y los 6 millones de euros. El futbolista de Reducto San Lorenzo cuenta con un contrato vigente en el fútbol argentino hasta diciembre de 2027.