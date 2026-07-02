Un tabú histórico: Brasil nunca ha ganado a Noruega

Pocas selecciones pueden decir con orgullo que no conocen la derrota ante la única pentacampeona del mundo. Noruega puede.

Cuatro veces se han visto las caras desde 1988 con un balance de dos empates y dos derrotas para la Canarinha. Así se desarrollaron los cuatro encuentros entre ambas selecciones:

Primer duelo y primer tropiezo. Brasil visitaba el Ullevaal Stadion de Oslo para un amistoso en pleno verano europeo.

La 'Seleção' estaba bajo las órdenes de Carlos Alberto Silva y se encontraba en fase de transición, entre el fin y el comienzo de un nuevo ciclo.

En ese amistoso jugaron de titulares el portero Cláudio Taffarel, el lateral Jorginho y el delantero Romário, que seis años más tarde ganarían el título mundial en Estados Unidos.

Sin embargo, la base del once estaba formada por brasileños que jugaron con la selección entre la década de los 80 y principios de los 90, como Careca o Geovani Silva.

En el partido, se adelantó el combinado nórdico en el arranque de la segunda mitad por medio de Jan Åge Fjørtoft, pero Edmar dejó todo igual en el minuto 81.

Segundo asalto y revolcón en el mismo escenario: el Ullevaal Stadion. Esta vez se trataba de un amistoso a un año de la Copa del Mundo de Francia.

Brasil era el vigente campeón mundial. A los mandos de Mário 'Lobo' Zagallo, contaba con un once plagado de estrellas: Taffarel, Cafu, Roberto Carlos, Mauro Silva, Dunga, Djalminha, Romário, Ronaldo...

Noruega siempre estuvo arriba en el marcador. Petter Rudi transformó en el minuto 9 y Tore André Flo amplió distancias en el 17.

Tres minutos después, Djalminha recortó para los brasileños, pero André Flo volvió a anotar antes del descanso.

Romário anotó en el 68 en busca de una remontada que Egil Østenstad se encargó de enterrar con el definitivo 4-2 en el 77.

Curiosamente, en ese amistoso jugó de titular el lateral noruego Alf-Inge Haaland, padre de Erling Haaland.

Un año después, volvieron a medir sus fuerzas en la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Francia, en el Vélodrome de Marsella.

Brasil ya estaba clasificado para los octavos de final, tras imponerse a Escocia (2-1) y Marruecos (3-0), dos de sus rivales en la fase de grupos de este Mundial 2026.

Y caminaba hacia el pleno de victorias tras el tanto de Bebeto en el minuto 78. Pero Noruega, que necesitaba los tres puntos para avanzar de ronda, remontó en cinco minutos gracias al acierto de Tore André Flo y Kjetil Rekdal, este último de penalti.

El último duelo tuvo lugar, de nuevo, en el Ullevaal Stadion hace dos décadas.

Dunga debutaba como seleccionador de Brasil, tras el fiasco del Mundial de Alemania 2006, cuando el cuadro sudamericano cayó en cuartos de final ante Francia.

El plantel aún contaba con algunos campeones de Corea/Japón 2002, como Lúcio, Edmílson y Gilberto Silva, si bien ya asomaba una nueva hornada liderada por Robinho, que al final no cumplió con las expectativas.

Por su parte, al frente de los noruegos estaba el exdefensa Age Hareide y en sus filas había dos nombres destacados en el fútbol europeo: el exjugador del Manchester United Ole Gunnar Solskjær y el exdelantero del Valencia John Carew.

Morten Pederson marcó primero para los locales y Daniel Carvalho evitó la derrota de Brasil. El domingo, una nueva oportunidad para lograr la primera victoria ante los nórdicos.