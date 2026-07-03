Australia y Egipto se jugarán la clasificación en los penaltis

Arlington (EE.UU.), 3 jul (EFE).- El partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Egipto y Australia se decidirá en la tanda de penaltis, después de mantener el 1-1 al término de la prórroga, tras los goles de Emam Ashour en el minuto 13 y Mohamed Hany en propia portería en el 55.