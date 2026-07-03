Douglas Santos alerta del poder aéreo noruego: "Estamos trabajando para anular a Haaland"

"Haaland es un delantero centro que hace muchos goles, pero estamos trabajando para eliminar sus cualidades cuando pisa el área. Estamos trabajando duro para eliminar sus puntos fuertes", confesó el defensa del Zenit en una rueda de prensa en el hotel de concentración, en Basking Ridge (Nueva Jersey).

Brasil y Noruega se enfrentarán este domingo en los octavos de final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El vencedor se medirá en cuartos a Inglaterra o México.

Santos destacó la altura de los jugadores noruegos, algunos de los cuales rozan los dos metros, aunque recordó que la mayoría de sus goles en esta Copa del Mundo han llegado en jugadas colectivas.

"Es una selección muy cualificada también a nivel colectivo", avisó.

El lateral, que supera por poco los 1,70 metros de altura, también se refirió a unas picantes declaraciones del seleccionador noruego, Stale Solbakken, quien dijo en tono de broma a sus jugadores, tras eliminar a Costa de Marfil en dieciseisavos de final, que ahora irían a por Carlo Ancelotti, técnico de la Canarinha.

"Ese tipo de comentarios en una Copa del Mundo nos sirve de motivación", expresó.

Santos también citó como otro factor de motivación el hecho de que Brasil nunca ha ganado a Noruega, con un balance de dos empates y dos derrotas desde 1988.

"Espero que en el próximo partido podamos dar lo mejor y salir contentos y felices por la victoria", indicó.

Por otro lado, habló de las altas temperaturas que se esperan para el domingo en Nueva Jersey, condiciones "difíciles" que afectarán a las dos selecciones, en su opinión.

"Nosotros tenemos que centrarnos en el juego y hacer lo que tenemos que hacer (...) Independientemente del horario, vamos a entregar siempre lo mejor de nosotros", resaltó.

Asimismo, huyó de la etiqueta de favoritos al título y aseguró que el grupo "está huyendo de protagonismos" individuales y reforzando el colectivo.