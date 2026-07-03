Fútbol Internacional
03 de julio de 2026 a la - 15:55

Egipto gana 0-1 al descanso a Australia con un gol de Ashour

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Arlington (EE.UU.), 3 jul (EFE).- La selección de Egipto vence por 0-1 al descanso de su partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Australia, con un gol en el minuto 13 de Emam Ashour.

Por EFE