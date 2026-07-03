Fernando Morientes, principal ponente en conferencia sobre iGaming en Tiflis

El español hablará del "creciente papel de la tecnología y los negocios en el fútbol", según informó el portal georgiano Business Media.

Se trata de la conferencia más importante de la industria del iGaming, el deporte y la tecnología en Europa del Este y Asia Central.

Según los medios locales, Morientes se centrará en particular en "los cambios en el fútbol gracias a los avances tecnológicos”.

Uno de los organizadores del evento, Lasha Machavariani, aseguró que la participación de Morientes confirma el importante papel de Tiflis en la industria del iGaming.

El evento reunirá a 2.500 delegados de Europa del Este y Asia Central, en representación de más de 50 empresas.