Fútbol Internacional
03 de julio de 2026 a la - 15:20

Fernando Morientes, principal ponente en conferencia sobre iGaming en Tiflis

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Tiflis, 3 jul (EFE).- El exinternacional Fernando Morientes, que disputó con España dos Mundiales y una Eurocopa, será el principal ponente de la conferencia SBC Summit Tbilisi 2026 sobre avances tecnológicos en el deporte, que se celebrará del 15 al 16 de julio en la capital georgiana.

Por EFE

El español hablará del "creciente papel de la tecnología y los negocios en el fútbol", según informó el portal georgiano Business Media.

Se trata de la conferencia más importante de la industria del iGaming, el deporte y la tecnología en Europa del Este y Asia Central.

Según los medios locales, Morientes se centrará en particular en "los cambios en el fútbol gracias a los avances tecnológicos”.

Uno de los organizadores del evento, Lasha Machavariani, aseguró que la participación de Morientes confirma el importante papel de Tiflis en la industria del iGaming.

El evento reunirá a 2.500 delegados de Europa del Este y Asia Central, en representación de más de 50 empresas.