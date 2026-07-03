Jesse Marsch: "Marruecos tiene cero debilidades"

"No estamos satisfechos, pero las expectativas de Marruecos son intentar llegar a semifinales o más lejos, y es lógico que las tengan porque han vivido unos años increíbles. Esto no es manipulación, es la realidad de dos movimientos futbolísticos, el de Canadá y el de Marruecos", dijo Marsch en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Es un equipo que no tiene debilidades. Les dije a mis jugadores: este equipo no tiene debilidades", añadió.

Marsch destacó que su equipo acepta el desafío y contó que el canadiense Steve Nash, leyenda de la NBA, le envió un mensaje de motivación.

"Steve Nash nos envió un mensaje hace 10 días sobre la importancia del balance entre tensión y libertad. Jugamos con disciplina y organización, pero luego mostramos nuestra calidad y demostramos quiénes somos. Hay que estar organizados, pero ir a por ellos", afirmó Marsch.

Marruecos y Canadá se miden este sábado en el NRG Stadium de Houston en los octavos de final, después de eliminar respectivamente a Países Bajos y a Sudáfrica.

"Estamos ilusionados, queríamos llegar a medirnos con grandes rivales y Marruecos es exactamente eso: muy bien organizado, gran estructura pero con fluidez, y con los resultados y la confianza que tienen. Sabemos que nos toca un desafío enorme contra un rival de enorme talento", destacó Marsch.

El preparador de Canadá arrancó su intervención con una felicitación por la calidad del terreno de juego.

"Acabamos de ver el campo y tengo que felicitar a la gente por los campos. Hemos jugado en campos increíbles", afirmó.

Marsch insistió en varias ocasiones en el respeto que le merece el trabajo de Marruecos en este torneo y restó importancia al posible efecto de los numerosos desplazamientos y de los minutos acumulados en prórrogas y tandas de penaltis ante Países Bajos.

"Podrías decir que viajar y la carga física y mental podría debilitar a Marruecos, pero si los ves, juegan con mucha energía, tienen grandes jugadores en el banquillo y ya han estado a estas alturas; estaríamos locos si esperáramos algo menos que el máximo de Marruecos", aseguró.

"Lo que haremos será intentar correr más, presionar más, pero espero la mejor actuación del torneo de Marruecos", añadió.