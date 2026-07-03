Lamine Yamal, Pedro Porro, Laporte y Nico Williams se entrenan en el gimnasio

Sin alarmas con Lamine Yamal y Pedro Porro, al llevar a cabo ejercicios específico en el gimnasio para controlar su fatiga después de ser titulares.

Por su parte, Laporte, quien arrastra molestias en la rodilla desde el final de la fase de grupos, evita riesgos para poder repetir como titular ante Portugal en los octavos de final del próximo 6 de julio.

Un partido para el que apura Nico Williams. El futbolista sufre molestias musculares después de una entrada de Nico de la Cruz ante Uruguay y está llevando a cabo un plan individualizado para poder tener minutos de nuevo contra Portugal o, en caso de que España se clasifique, para los cuartos de final.

Mismo plan que continuaron este viernes, en el entrenamiento realizado en el campo de Los Angeles Galaxy, Yeremy Pino y Víctor Muñoz.

Ambos futbolistas se ejercitaron junto a sus compañeros que no fueron titulares ante Austria y dieron pasos adelante en su recuperación.

Un entrenamiento que fue el último de la selección española en Los Ángeles, ya que este mismo viernes viajará rumbo a Dallas, donde continuará la preparación de su partido ante Portugal del próximo 6 de julio.