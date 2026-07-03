Mohamed Ouahbi: "Va a ser nuestro partido más complicado, y raramente me equivoco"

"Dije a los jugadores que va a ser el partido más importante de nuestro Mundial y es el más complicado hasta ahora. Y raramente me equivoco en estas cosas. Va a ser un partido muy difícil. Ellos lo saben, nosotros lo sabemos", dijo Ouahbi en la rueda de prensa previa al partido de este sábado en el NRG Stadium de Houston.

Marruecos llega a la cita con Canadá tras eliminar a Países Bajos en los dieciseisavos en la tanda de penaltis.

Jesse Marsch, seleccionador de Canadá, consideró que el equipo marroquí tiene "cero debilidades", una afirmación que los medios norteafricanos interpretaron como una manera de presionar.

"No creo que tenga que contestar; todo entrenador puede compartir su opinión. Yo solo me enfoco en mi trabajo para este partido. Respetamos mucho a Canadá, tenemos todas las razones para respetar su calidad. El nivel que hemos mostrado en los primeros partidos no va a ser suficiente para ganar mañana. Tenemos que estar centrados", afirmó Ouahbi.

"Hemos trabajado sobre este partido durante mucho tiempo. Hemos trabajado para que Marruecos se reconozca en el fútbol no solo por el Mundial de 2022; todos están viendo lo que está siendo Marruecos a nivel juvenil", añadió.

Ouahbi manifestó además su total confianza en Brahim Díaz, que en los últimos días ha recibido algunas críticas por su desempeño en el torneo.

"Estoy muy satisfecho por sus asistencias y su aportación defensiva. Siempre esperamos más de los grandes, pero para mí lo importante es que esté bien físicamente. El torneo es largo, no tiene que resolver partidos cada día. Creo que está bien mentalmente, el equipo le apoya y estamos contentos con sus actuaciones", dijo.