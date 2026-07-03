Nyland cree que "Noruega puede crear problemas a Brasil"

Nyland mostró confianza en la capacidad de Noruega, dijo que están "preparados para lo que viene", a sabiendas de que el domingo se enfrentarán a un "equipo muy fuerte" y con calidad en el sector ofensivo.

"Somos un equipo fuerte también. Creo que todavía podemos mejorar, todavía podemos hacerlo mejor y también creo que podemos derrotar a Brasil", comentó el futbolista del Sevilla.

La receta para derrotar a Brasil, según Nyland, es defender bien, aprovechar los momentos del partido en los que estén mejor que los brasileños y aprovechar la calidad ofensiva del equipo noruego, que tiene como punta de lanza a Erling Haaland.

"Estamos enfocados en hacer nuestro mejor partido del torneo y también sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero todos los partidos tenemos la posibilidad de ganar y tenemos confianza de que es posible contra Brasil también", comentó.

Brasil y Noruega se enfrentan en Nueva Jersey el domingo, a las 16:00 hora local (20:00 GMT), en uno de los platos fuertes de los octavos de final del Mundial.