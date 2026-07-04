Décimos octavos de final de España, cinco clasificaciones y dos frustraciones recientes

Iraragorri y Lángara triunfan en Génova

En el segundo Mundial de la historia, el primero para España, los octavos de final aún eran considerados una ronda preliminar. España derrotó por 3-1 a Brasil en Génova, con Ricardo Zamora en la portería y con Iraragorri, con dos tantos, e Isidro Lángara, con uno, como los tres goleadores españoles en la primera media hora. Brasil anotó el 3-1 en el minuto 55. Lo marcó Leonidas. En cuartos, el equipo entrenado por Amadeo García fue eliminado por Italia, la anfitriona.

- México 1986: Dinamarca 1 – España 5.

El estadio La Corregidora de Querétaro fue el escenario de la obra más apoteósica de Emilio Butragueño en un Mundial. El protagonista único del partido del 18 de junio de 1986, cuando logró cuatro de los cinco goles con los que España levantó un 1-0 en contra ante Dinamarca en los octavos de final. Al tanto de Jesper Olsen contestó la ‘Roja’ con rotundidad. El atacante del Real Madrid anotó el 1-1 al borde del descanso, el 1-2 en el minuto 57, el 1-4 en el 80 y el 1-5 en el 89. Andoni Goikoechea marcó el 1-3 en el 68. El camino de España en México 1986 se truncó en cuartos ante Bélgica en los penaltis.

- Italia 1990: España 1 – Yugoslavia 2.

Una falta directa Stojkovic derriba a España en la prórroga

El 26 de junio de 1990, en el estadio Marcantonio Bentegodi de Verona, el España-Yugoslavia se fue a la prórroga. Los goles de Dragan Stojkovic y Julio Salinas habían establecido el empate en los 90 minutos. Sólo tres después del inicio del tiempo extra, Stojkovic eliminó a España con un lanzamiento de falta directo con el que batió a Andoni Zubizarreta. España, dirigida por Luis Suárez, cayó eliminada.

- Estados Unidos 1994: España 3 – Suiza 0.

En la edición de Estados Unidos, el 2 de julio de 1994, España se midió a Suiza en los octavos de final. La goleó con seguridad. La victoria la inició Fernando Hierro en el minuto 15. Después, ya en el segundo tiempo, Luis Enrique sumó el 2-0 en el 74 y Txiki Beguiristáin sentenció con el 3-0 en el 86. En cuartos, el conjunto que entrenaba Javier Clemente fue eliminado por Italia, con el codazo de Tassotti a Luis Enrique y con el gol final de Roberto Baggio.

- Japón y Corea 2002: España 1 (3) – Irlanda 1 (2).

Clasificación al límite ante Irlanda

Bajo la dirección de José Antonio Camacho, España entró en los octavos de final con un pleno de victorias, tres de tres, antes del inicio de su eliminatoria frente a Irlanda. Su rival, segundo de grupo por detrás de Alemania, pero invicto, frenó a España hasta los penaltis, después del 1-0 de Fernando Morientes y el empate posterior en el minuto 90 de Robbie Keane. En la tanda de penaltis, plena de tensión, apurada al máximo, España ganó por 3-2, gracias a las transformaciones de Gaizka Mendieta, Fernando Hierro y Rubén Baraja. En la siguiente ronda, en cuartos, fue la polémica eliminación ante Corea del Sur.

- Alemania 2006: España 1 – Francia 3.

Ribery, Vieira y Zidane desactivan a España

Ganador de cada uno de los tres primeros choques de la fase de grupos, el conjunto dirigido por Luis Aragonés, que sería campeón de Europa dos años después, se cruzó con Francia en los octavos de final de Alemania 2006. Pese a adelantarse por 1-0 con un gol de David Villa de penalti, Franck Ribery empató antes del descanso y Patrick Vieira y Zidane Zidane establecieron el definitivo 1-3 en el tramo final del encuentro. Una decepción para España.

- Sudáfrica 2010: España 1 – Portugal 0

La primera eliminatoria en Sudáfrica 2010 que encaró España, posteriormente campeona del mundo, fue contra el mismo rival de ahora, Portugal. El campeón de Europa, dirigido por Vicente del Bosque, venció por la mínima por 1-0 al conjunto de Cristiano Ronaldo con uno de los cinco goles que marcó David Villa en aquella edición, en la que después conquistó el título en la final contra Países Bajos con el famoso gol de Andrés Iniesta, tras eliminar a Paraguay en cuartos y a Alemania en semifinales, por idéntico y mínimo marcador.

- Rusia 2018: España 1 (3) – Rusia 1 (4).

El estadio Luzhniki de Moscú enfrentó a España con Rusia en los octavos de final de 2018. Pese a sus vaivenes en la fase de grupos, líder de su cuarteto con una victoria y dos empates (uno de ellos a tres con Portugal), era la favorita, aún más cuando tomó ventaja rápidamente. Sin embargo, el 1-1 de Rusia todavía en la primera parte y un ejercicio de posesión de balón insustancial y previsible relegó al equipo español a lo penaltis. Los fallos de Koke Resurrección e Iago Aspas culminaron el revés de España, fuera del Mundial 2018.

- Qatar 2022: Marruecos 0 (3) – España 0 (0).

Los penaltis, Marruecos y el fin de la era Luis Enrique

Derrotado contra pronóstico en la última jornada de la fase de grupos por Japón (1-2), la selección española, segunda de su cuarteto, se midió en octavos de final contra una defensiva Marruecos, que la aplacó, frustró casi cada ataque y derivó a la tanda de penaltis. No marcó ningún lanzamiento. Ni Pablo Sarabia ni Carlos Soler ni Sergio Busquets. Eliminado. El último partido de la era Luis Enrique Martínez, destituido como técnico de la selección.