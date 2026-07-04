El inglés Anthony Taylor, árbitro del Portugal-España

El colegiado afrontará su tercer encuentro en el Mundial después de arbitrar el Uzbekistán-Colombia y el Senegal-Irak.

Anthony Taylor ha sido protagonista en dos partidos de gran importancia reciente en la historia de la selección española.

El más reciente, los cuartos de final de la Eurocopa de 2024, que estuvieron marcados por una acción de Marc Cucurella.

El lateral izquierdo de la selección española tocó con la mano dentro del área un disparo de Musiala en la prórroga, con 1-1, sin embargo, la acción no fue señalada como penalti, aunque un informe posterior del Comité de Árbitros de la UEFA consideró que la acción debió castigarse con pena máxima. España venció dicha eliminatoria 2-1 con un gol posterior de Mikel Merino.

El anterior precedente, en la Liga de Naciones de 2021 que Francia ganó a España 2-1. Partido marcado por la validación del gol decisivo de Kylian Mbappé pese a partir en posición de fuera de juego, al considerar el árbitro inglés que un toque de Eric García en el intento de despeje iniciaba una nueva jugada. Tras este partido, cambió la norma.

Por su parte, su precedente más reciente arbitrando un partido de Portugal, la derrota 2-4 ante Alemania en la fase de grupos de la Eurocopa de 2021.

Anthony Taylor estará acompañado en el partido entre Portugal y España por sus compatriotas Gary Beswick y Adam Nunn como asistentes y por los alemanes Felix Zwayer y Robert Kempter como cuatro árbitro y árbitro reserva, respectivamente.