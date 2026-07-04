El Mundial crece en visibilidad femenina pero tropieza con la brecha de género

Esta brecha se evidencia en la antesala de grandes citas deportivas, donde las tribunas de prensa siguen concentradas en manos masculinas y la estampa habitual al mirar las gradas continúa mostrando una mayoría de hombres en medio de un puñado de mujeres que intentan abrirse paso.

"El ambiente en una tribuna de prensa de un Mundial masculino es altamente competitivo, dinámico y exigente", indica a EFE Mónica Delgado, quien afronta su primera cita mundialista tras años de trayectoria profesional en Los Ángeles al frente de su medio.

A pesar de percibir una evolución positiva, Delgado advierte que el verdadero reto se encuentra en que "se abran espacios donde se valore el talento real y la capacidad, logrando que el género deje de ser un factor de peso a la hora de evaluar nuestro desempeño".

Por su parte, Florencia, fotógrafa de una agencia internacional, ejerce su labor directamente en el campo de juego, donde los hombres acaparan casi la totalidad de las vacantes.

"Es un entorno muy dinámico e intenso, con mucha presión por el ritmo del partido y la necesidad de estar siempre bien ubicada y atenta. Siendo mujer, sigo siendo minoría en ese espacio", dice a EFE.

Aunque afirma sentirse integrada y tratada con respeto como profesional, "sería falso decir que no existen diferencias: de vez en cuando todavía te cruzas con alguien que te subestima en un primer momento", añade.

La experiencia en el césped se suma a algunas investigaciones que reflejan que los roles de las mujeres en coberturas deportivas suelen centrarse en la presentación en plató o en el reportaje a pie de campo y no tanto en los puestos de análisis.

"Hemos visto que las mujeres están entrando cada vez más en estos roles con las emisoras como reporteras a pie de campo (...) Pero a menudo estos son roles periféricos, especialmente, por ejemplo, cuando miramos los deportes masculinos", explica a EFE Dunja Antunovic, profesora asociada de sociología del deporte en la Universidad de Minnesota.

Poco a poco, las mujeres conquistan nuevos terrenos que antes parecían imposibles, una evolución que avanza en sintonía con los hitos de este Mundial, con la incorporación del primer cuerpo arbitral dirigido íntegramente por mujeres en un torneo de fútbol masculino.

Este cambio de tendencia sacude la televisión con la irrupción de estrellas como las campeonas del mundo Aitana Bonmatí y Jenni Hermoso, quienes han cambiado las botas por los micrófonos para estrenarse como analistas de las principales cadenas de retransmisión.

Las referentes van creciendo de a poco en una industria donde las profesionales se enfocan en dejar atrás la etiqueta de la excepción y avanzar en la normalización de sus puestos.

"Para mí la presión es la misma para todos los que trabajamos de forma profesional", zanja Florencia, aunque reconoce que las barreras de género van más allá del entorno laboral.

"He sentido en algunos contextos que tenía que demostrar constantemente que estaba a la altura de un hombre. Pero no a nivel laboral en sí. En algunos casos, al principio, algunas personas me han juzgado o me han subestimado, muchas veces por una cuestión de sexo, apariencia o edad", relata.

Con el tiempo, "mi forma de responder siempre fue la misma: el trabajo. Demostrar con hechos, con consistencia y con resultados. Y eso fue lo que me permitió ganarme el respeto en el terreno, sin necesidad de otra cosa", concluye.

Una experiencia similar comparte Delgado, al preferir que su trabajo hable por ella, ya que "la credibilidad se construye con constancia, profesionalismo y resultados", afirma.

"Es cierto que, históricamente, las mujeres hemos tenido que demostrar con mayor frecuencia nuestra capacidad en el periodismo deportivo. Pero eso también ha impulsado a muchas colegas a prepararse aún más y a ganarse un lugar con trabajo y credibilidad", agrega.

Hoy en día, el enfoque de las mujeres reside en "ofrecer un análisis bien fundamentado, aportar contexto y seguir aprendiendo, porque en el fútbol nadie deja de aprender", sentencia.