Endrick y sus maestros: la influencia de Neymar y el inesperado elogio a Gustavo Gómez

El atacante dejó en claro que su prioridad actual es absorber toda la experiencia posible de los líderes para consolidar su prometedora carrera, el joven atacante comenzó explicando la estrecha y distendida relación que mantiene con el “10” de la Canarinha: “Tengo una relación muy buena con Ney. Podemos quedarnos bromeando después de los entrenamientos, jugando a las cartas ahí; nos quedamos charlando y compartiendo anécdotas. En un día libre también pude estar con él. Pudimos conversar; él pudo hablar conmigo”.

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Más allá de la camaradería, el delantero valoró el impacto de compartir el día a día con los futbolistas más experimentados del plantel, asegurando que se trata de una oportunidad única para evolucionar: “Es muy importante conversar con estas personas que son los capitanes de la selección: no solo Ney, sino también Marquinhos, Casemiro, Alisson. Estar cerca de estos jugadores, ganar experiencia con ellos, para mí es algo maravilloso”.

La gran sorpresa de la conferencia llegó cuando Endrick confesó que este hábito de buscar consejos no es nuevo, revelando que su gran mentor en el Palmeiras fue el referente y zaguero paraguayo: “Es algo que yo, que ya llevo un poco de tiempo en el fútbol, siempre hice con Gustavo Gómez, en el Palmeiras. Siempre le preguntaba qué pensaba, qué podía hacer yo; porque estar cerca de personas inteligentes, personas que entienden de fútbol, y buscar saber más de eso, es muy bueno”.

Para finalizar, el futbolista detalló cómo aprovecha la cercanía con la estrella del Al-Hilal durante los partidos, decidido a capitalizar cada vivencia en beneficio de su futuro: “Y no está siendo diferente con Ney. Yo converso con él en los partidos y nos sentamos uno al lado del otro cuando estamos en el banco. Así que voy a intentar exprimir al máximo a Ney para poder aplicar eso en mi carrera, porque todavía queda mucho tiempo por delante”.