Paraguay desafía a la historia ante al poderío francés por el boleto a cuartos

La fe contra el favoritismo: el ADN guaraní no entiende de imposibles

La misión de derribar a otra potencia del fútbol mundial trasciende lo deportivo y se instala directamente en el terreno de la épica. Paraguay ya demostró al planeta de qué madera está hecho tras dejar en el camino a Alemania, pero el desafío de este sábado a las 18:00 (hora paraguaya) en Filadelfia ante Francia eleva la exigencia al máximo nivel.

El combinado dirigido por Didier Deschamps llega con el cartel de gran favorito al título tras un paso perfecto: pleno de victorias, 13 goles a favor y solo dos en contra, impulsado por el temible ataque que componen Kylian Mbappé, Michael Olise Bradley Barcola y Ousmane Dembélé.

Sin embargo, el fútbol no se gana con antecedentes, sino con coraje. La Albirroja acude a esta cita con el pecho inflado de orgullo y la moral alta después de eliminar a la Mannschaft en una tanda de penales infartante, consagrando al arquero Orlando Gill como un héroe nacional. Francia es el gigante a vencer, pero esta nueva generación paraguaya ya sabe lo que es romper moldes.

El recuerdo de 1998 y la cuenta pendiente de la historia

Para el seleccionador francés, el peligro que representa el futbolista paraguayo no es ninguna novedad. Didier Deschamps sufrió en carne propia la indomable resistencia de la camiseta albirroja cuando, como capitán en el Mundial de Francia 1998, tuvo que batallar hasta el límite en aquellos octavos de final para poder doblegar al legendario José Luis Chilavert con el recordado “Gol de Oro” de Laurent Blanc.

Casi tres décadas después, la historia concede una nueva oportunidad. Liderados por el talento, el desparpajo y la rebeldía de figuras como Julio Enciso y Miguel Almirón, el seleccionado de Gustavo Alfaro saltará al césped del Lincoln Financial Field con el firme deseo de cobrarse revancha y meterse entre los ocho mejores del torneo, donde el ganador ya espera por Marruecos o Canadá.

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El “infierno” de Filadelfia: el clima como el aliado inesperado

La brutal ola de calor extremo que golpea a los Estados Unidos se hará sentir con fuerza a la hora del silbatazo inicial de uzbeco Ilgiz Tantashev, con registros térmicos que oscilarán entre los 37°C y los 40°C, sumados a una altísima humedad. A esto se añade un pronóstico de tormentas eléctricas que podría forzar interrupciones en el juego.

Estas condiciones extremas e impredecibles asoman como un territorio hostil para el engranaje de los europeos, pero representan un escenario ideal para que Paraguay imponga su tradicional juego de desgaste, garra y sacrificio. En un ambiente donde las fuerzas físicas flaquearán para todos, la templanza y el corazón guaraní están listos para inclinar la balanza y firmar una nueva página dorada en el fútbol mundial.