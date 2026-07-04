Mbappé y un gol que vale por 3: clasificación, líder goleador y a uno del histórico Messi

Con 11 años de diferencia, Messi, quien cumplió 39 el 24 de junio, y Mbappé, que celebrará 28 el 20 de diciembre, comparten con 7 dianas la cima de la clasificación de goleadores del torneo.

En la historia de todas las copas del mundo, el diez de la Albiceleste domina la clasificación con 20 goles y el diez de Les Bleus le sigue con 19.