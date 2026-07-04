Tras empate en amistoso, River cierra este domingo concentración de pretemporada en España

Según anunció el club de Núñez en sus canales oficiales, la delegación tenía previsto su retorno a Alicante (sureste de España) en la madrugada de este sábado tras el encuentro amistoso disputado el viernes contra el Flamengo brasileño en Portugal.

El encuentro, en el que tuvo un flojo debut el uruguayo Mauro Arambarri, exfutbolista del Getafe español, concluyó con empate 2-2, con dos tantos de Sebastián Driussi para el 'Millonario' y de Lino y Bruno Henrique para los cariocas.

Con este duelo sudamericano disputado en suelo ibérico, el equipo del 'Chacho' Coudet, que llegó a las instalaciones de La Finca Resort el 21 de junio, echó el telón a su preparación con vistas a los compromisos que le esperan desde ahora y hasta fin de año.

El equipo de Núñez disputará su partido de dieciseisavos de final de la Copa Argentina contra el Aldosivi el próximo 17 de julio; una semana después, el 25 de julio, debutará en el Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina; y ya en agosto retomará la Copa Sudamericana, en la que aún debe esperar a los 'playoffs' para conocer a su rival en octavos de final.

Según fuentes de La Finca Resort, la expedición 'millonaria', integrada por cerca de 60 personas entre jugadores, cuerpo técnico y personal auxiliar, ha ocupado en exclusiva más del 30 por ciento de la capacidad hotelera del complejo de lujo, en el que en noviembre pasado también se alojó la selección argentina.

Este recinto también acogió en los últimos años concentraciones de selecciones como Croacia, Colombia o Senegal, además de clubes como Olympique de Lyon, Newcastle United, Zenit de San Petersburgo, Sevilla o Villarreal.

La plantilla que lidera el exentrenador de los españoles Celta y Alavés y de los brasileños Internacional y Atlético Mineiro, entre otros, completó su estancia con un programa de trabajo centrado en entrenamientos, recuperación física y planificación deportiva antes de afrontar sus primeros compromisos oficiales en Argentina.

Durante la permanencia del equipo franjirrojo en España, se registró la presencia puntual de aficionados -integrantes de la comunidad argentina residente en las provincias de Alicante y Murcia, ambas en el sureste peninsular- en los accesos para seguir de cerca a los jugadores.

Durante estos días de concentración, River Plate hizo oficial la incorporación del elantero Lucas Beltrán como refuerzo y sigue trabajando para configurar su plantilla.