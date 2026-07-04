'Wonderwall', el himno sentimental del Mundial para la selección y la afición inglesa

Después de que Inglaterra se impusiese por 2-1 a la República Democrática del Congo en un agonizante partido de dieciseisavos en los altavoces del estadio de Atlanta (Estados Unidos) empezó a sonar 'Wonderwall'. Los jugadores de la selección inglesa se colocaron en fila india, agarrados por los hombros y cantaron la canción mirando de frente a su hinchada.

Jugadores como el capitán inglés, Harry Kane, o el madridista Jude Bellingham, compartieron gestos de complicidad con la grada sin dejar de pronunciar ninguna de las estrofas del tema de Oasis, creando un momento de comunión único que también se replicó en gran parte de los pubs del país que retransmitieron el partido.

"Vamos, Inglaterra. Vamos, Wonderwall", escribió en la red social X el 'frontman' de Oasis, Liam Gallagher, tras el final del partido. En otra publicación posterior, aseguró que es "la mejor canción jamás escrita".

Hace 60 años que Inglaterra no gana un título internacional de fútbol importante, el último fue el Mundial de 1966, y han perdido dos finales consecutivas en la Eurocopa, la última ante España en 2024.

Por eso, la nación histórica del Reino Unido sueña con volver a conquistar un triunfo futbolístico y se han aferrado a las letras de 'Wonderwall' casi como si fuera una plegaria.

"Hoy va a ser el día que te lo van a devolver", empieza la canción. "Porque tal vez tú serás quien me salve. Después de todo, eres mi maravilla", reza su estribillo.

'Wonderwall' salió a la luz el 30 de octubre de 1995, como sencillo del segundo álbum de Oasis '(What´s the Story) Morning Glory?' y es, indudablemente, uno de los mayores éxitos de la banda. Sólo en Spotify, cuenta en la actualidad con más de 2.850 millones de reproducciones.

La canción se iba a llamar inicialmente 'Wishing Stone' (Piedra de los deseos) y, en palabras de su compositor, el guitarrista y vocalista de Oasis Noel Gallagher, habla sobre "un amigo imaginario que llega para salvarte de ti mismo".

Pese a su enorme éxito, jamás ha liderado las listas de éxitos del Reino Unido, el máximo logro fue un segundo lugar. Esta semana, con el impulso del Mundial de fútbol, ha vuelto a colarse en la clasificación británica, en el número 32.

De hecho, durante mucho tiempo, la canción ha estado rodeada de una connotación negativa, -hasta el punto de haber sido vetada en algunas tiendas de instrumentos- y ha pasado a la cultura pop como un 'meme' de internet.

En redes, 'Wonderwall' es algo así como el epítome del "pesado de la guitarrita" que aparece en cualquier ocasión y toca la primera canción que se sabe de memoria (en la mayoría de ocasiones este tema de Oasis, ante la sencillez de su rueda de acordes).

La banda de Mánchester regresó exactamente hace un año en Cardiff (Gales) a los escenarios con una gira de reunión tras 16 años de separación por los desencuentros entre Liam y Noel Gallagher, y en septiembre saldrá a la luz un documental que incluirá la primera entrevista conjunta de los hermanos en 25 años.

Si los Gallagher lograron reconciliarse y obrar un milagro musical que parecía imposible, quizá su 'Wonderwall' pueda quitarse el sambenito y resignificarse como el amuleto que devolvió la esperanza a Inglaterra y acabó con seis décadas de sequía futbolística.