El Levante 2026-27 echa a andar con fichaje de Bardeli y pendiente de salida de Arriaga

Los futbolistas del Levante, equipo que milita en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), han sido sometidos durante este fin de semana a las habituales pruebas médicas y será este lunes, en la ciudad deportiva del Levante en Buñol (Valencia, este de España), cuando efectúen el primer entrenamiento sobre el césped.

El equipo de Luís Castro sólo se ha reforzado con Bardeli, fichado el pasado 11 de junio para las tres próximas temporadas y que llega libre tras acabar su contrato en el Dunkerque. Allí coincidió durante dos años, entre 2023 y 2025, con el entrenador del Levante en la segunda división del fútbol francés.

Confirmadas las salidas de los capitanes José Luis Morales y Pablo Martínez, el Levante todavía no ha movido ficha en el capítulo de ventas. En principio, jugadores como Etta Eyong, Espí o el hondureño Arriaga tienen muchas posibilidades de abandonar el equipo en las próximas semanas.

Los futbolistas que arrancarán la pretemporada son: Adrián de la Fuente, Álex Primo, Carlos Álvarez, Carlos Espí, Dani Martín, Edgar Alcañiz, Enzo Bardeli, Etta Eyong, Iván Romero, Jeremy Toljan, Jon Ander Olasagasti, Jorge Cabello, Kareem Tunde, Kervin Arriaga, Oriol Rey, Pablo Campos, Paco Cortés, Roger Brugué, Tay Abed, Unai Elgezabal, Víctor García y Xavi Grande.

Además, los canteranos Alberto Calatrava, Dani Cervera, Ihor Galdin, Marc Santos, Martin Krug y Nacho Pérez también se incorporan a la pretemporada.

El Levante jugará su primer amistoso de la pretemporada el próximo sábado a las 19.00 horas (17.00 GMT) en la ciudad deportiva de Buñol (Valencia) contra el Leganés. El segundo encuentro de preparación será el viernes 17 de julio frente al Sheffield United FC. Este partido contra el conjunto inglés se celebrará a puerta cerrada, pero todavía no tiene lugar ni hora confirmada.