El Portugal-España, en 11 números

5 de los últimos 6 duelos entre España y Portugal desde 2018 concluyeron con empates, aunque una de esas igualadas se resolvió con el triunfo portugués en los penaltis en la final de la Liga de Naciones de 2025. El restante, un amistoso, lo venció la selección española por 0-1.

8 goles han marcado tanto España como Portugal hasta ahora en el Mundial 2026.

16 goles marcó Cristiano Ronaldo en sus últimos 20 partidos con Portugal, tres de ellos en los tres más recientes en el Mundial 2026.

17 goles en los últimos 17 partidos como internacional suma Mikel Oyarzabal, que ha sido el mejor anotador de España hasta ahora en este Mundial, con cuatro tantos.

18 segundos más rápido en la recuperación de balón de España, cada 44,13 segundos, que Portugal, que retoma la posesión cada 62,14 segundos de media.

26 remates más ha hecho España, con un total de 78, que Portugal, con 52, en esta edición del torneo. 26 de la selección dirigida por Luis de la Fuente fueron entre los tres palos, por los 15 del conjunto de Roberto Martínez. España tiene un 10 por ciento de efectividad por el 15 de Portugal, según las estadísticas oficiales de la FIFA.

61 por ciento de la posesión de España por 55 de Portugal, antes de su choque de este lunes.

407 minutos imbatido en su portería acumula Unai Simón en el actual Mundial, sin un solo gol en contra en todo el torneo, ni contra Cabo Verde (0-0) ni contra Arabia Saudí (4-0) ni contra Uruguay (0-1) ni contra Austria (3-0), mientras que Portugal, con Diogo Costa en la portería, ha encajado 2 goles.

435 pases ha completado Rodrigo Hernández con España en este Mundial, con un 94 por ciento de precisión, por los 356 que ha dado Vitinha con Portugal, con un 95 por ciento de acierto en la entrega.

454,5 kilómetros ha recorrido España a lo largo de sus cuatro encuentros disputados hasta ahora, con Rodrigo Hernández como líder en ese aspecto, con 46,7, mientras que Portugal ha atravesado 440,6 kilómetros, con Renato Veiga, central del Villarreal, como el máximo exponente, con 39,9.