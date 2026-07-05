La policía desaloja a aficionados de los alrededores del hotel de Inglaterra

Desde el viernes, la selección dirigida por Thomas Tuchel ha sido protegida por un robusto cuerpo de seguridad, con elementos de la Guardia Nacional, la Marina y la Policía, que han colocado bardas para evitar el acceso de hinchas.

A inicios de semana, miles de aficionados gritaron, lanzaron petardos y tocaron sirenas fuera del hotel donde se alejó el equipo de Ecuador que jugó con México los dieciseisavos de final, con el objetivo de no dejar descansar a los sudamericanos.

Ahora hubo una convocatoria en redes por parte de algunos deseosos de molestar a los ingleses, pero el llamado no tuvo respuesta, ante las medidas de seguridad.

Sin embargo, este sábado, algunos simpatizantes de Inglaterra permanecieron fuera del hotel en espera de que alguna figura saliera y les regalara un autógrafo, lo cual no permitieron las oportunidades, que invitaron a los presentes a abandonar el lugar.

En una rueda de prensa, Tuchel agradeció la alegría de los mexicanos que han recibido de manera calurosa a su equipo, aun cuando unos pocos mostraron rechazo.

México e Inglaterra se enfrentarán este domingo en la fase de los 16 mejores del Mundial, en un partido rodeado de expectativas porque Inglaterra es el cuarto equipo del mundo, pero los mexicanos suman cuatro triunfos en cuatro salidas con ocho goles a favor y ninguno en contra.

El ganador del partido jugará los cuartos de final contra el mejor entre Brasil y Noruega, que se enfrentarán también este domingo.