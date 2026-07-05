La solidez de España, a arrebatar el sueño a Cristiano

España encadena 35 partidos sin perder. En los 120 minutos. Colombia, en un amistoso el 22 de marzo de 2024, fue la última selección que ganó a España. No obstante, Portugal lo hizo el 8 de junio de 2025 en la final de la Liga de Naciones, en los penaltis.

2-2 en los 90 minutos y sin novedades en el marcador en la prórroga hicieron que el título se decidiera en penaltis. Y este, por primera competición desde que Luis de la Fuente es seleccionador español, fue a parar a otro equipo. Portugal anotó sus cinco penaltis, Álvaro Morata falló el suyo y los portugueses salieron vencedores.

Un duelo en el que España dispuso de tres veces más remates a portería, ante el pleno -dos de dos- de Portugal, con una defensa de la que sólo repetirá uno este lunes en Dallas. Óscar Mingueza fue el lateral derecho, que ahora ocupa Pedro Porro, y Robin LeNormand y Dean Huijsen la pareja de centrales, que ahora pertenece a Aymeric Laporte y Pau Cubarsí.

Marc Cucurella sí repetirá como lateral izquierdo y Unai Simón seguirá siendo indiscutible en la portería de España, superado el récord histórico de Walter Zenga de más minutos sin encajar gol en un Mundial.

Un once tipo de Luis de la Fuente que ha encontrado con el paso del torneo y los ajustes tras un 0-0 ante Cabo Verde que, pasado el Mundial, se demostró no ser tan menor como algunas previas otorgaban.

Rodri, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena completarán la alineación titular de una selección española que afronta su gran reto hasta la fecha en el torneo. Mejorando partido a partido, pero sin rivales con cartel de favorito a ganar el torneo. Hasta este lunes, contra Portugal.

Esa vitola la llevaban los de Roberto Martínez antes de arrancar el Mundial, aunque su desempeño sobre el césped ha ido mermando el optimismo.

Una primera fase llena de dudas, con sólo una victoria 5-0 ante Uzbekistán y un segundo puesto en el grupo le emparejaron con Croacia en dieciseisavos, en un partido decidido en el último minuto de la prórroga... y por un fuera de juego en el empate de Croacia, que hubiese forzado los penaltis, detectado gracias a un chip en el balón del torneo, inapreciable para el ojo humano.

En el alambre una selección de Portugal en la que Cristiano Ronaldo sigue siendo, con 41 años, el centro de todo. Tres goles en el torneo -dos contra Uzbekistán y el penalti anotado contra Croacia-, aunque poca influencia en el juego del equipo.

Un juego que no encuentra fluidez, a pesar de tener en su centro del campo a los dos futbolistas que dominan Europa en el París Saint-Germain: Vitinha y Joao Neves. Este último fue lateral derecho en la final de la Liga de Naciones; Roberto Martínez no volverá a repetir el error.

Un once que cuenta con la duda del extremo izquierdo, entre Rafael Leao, titular ante Croacia; o Joao Félix, de inicio frente a Colombia y Uzbekistán. Bernardo Silva perdió su sitio tras el debut.

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Días, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandez, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo. Seleccionador: Roberto Martínez (ESP).

España: Unai Simón: Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena. Seleccionador: Luis de la Fuente.