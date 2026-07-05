Los fallecidos durante las celebraciones ponen a prueba a los servicios de salud en México

Ante este panorama, el Coordinador Nacional de Socorros y Desastres de la Cruz Roja Mexicana, José Antonio Venta, aseguró en entrevista con EFE que la capital y los cuerpos de rescate se encuentran coordinados mediante un puesto de mando unificado para encarar contingencias masivas.

"Son celebraciones donde atienden un millón, un millón doscientos cincuenta mil personas, que no es común, ni en México es común este tipo de festejos", reconoció el funcionario respecto a la histórica marea humana que tomó las calles tras el triunfo de la selección nacional por 2-0 ante Ecuador.

El titular de socorros admitió la complejidad de operar en estos escenarios de alta densidad y advirtió que, al igual que en cualquier parte del mundo, "pueden salirse las cosas un poco de control a veces" cuando la afluencia desborda los parámetros habituales de la infraestructura urbana.

Para el crucial encuentro de este domingo frente a Inglaterra, Venta detalló a EFE que la Cruz Roja Mexicana reforzará de inmediato sus operaciones terrestres sumando un total de 35 ambulancias con unidades de terapia intensiva, motocicletas de primer contacto y 180 paramédicos organizados en células pie a tierra.

"Si la gente alcanza a ver, llega a necesitar algo, por favor, que se comuniquen o se acerquen a la gente de la Cruz Roja", exhortó el coordinador, al detallar que el despliegue estratégico se ubicará a lo largo de todo Paseo de la Reforma y sus bocacalles para agilizar la toma de decisiones.

A nivel institucional, el coordinador descartó que el avance del torneo represente por sí mismo un peligro para la salud pública, argumentando que la clave reside en la corresponsabilidad y la conciencia ciudadana para lograr un ambiente seguro.

"Es tarea de la Cruz Roja, del Gobierno y de todos juntos crear conciencia sobre el sano festejo, la sana convivencia y atender las indicaciones", enfatizó Venta, pidiendo a los asistentes moderar el consumo de alcohol, evitar el uso de pirotecnia y replegarse voluntariamente si el entorno físico se satura.

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó cuatro víctimas mortales derivadas de la última jornada festiva, mientras la Secretaría de Salud capitalina reportó que brindó más de 700 atenciones médicas y coordinó 28 traslados hospitalarios de urgencia.

La secretaria de Salud local, Nadine Gasman, precisó que tres de las víctimas fallecieron por asfixia debido a las aglomeraciones en la vía pública, mientras que una cuarta persona de identidad desconocida murió en un hospital tras sufrir un paro cardiorrespiratorio asociado a una crisis convulsiva.

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, confirmó que la Fiscalía General de Justicia mantiene abiertas las carpetas de investigación para esclarecer la mecánica de los decesos y llegar a las últimas consecuencias, al tiempo que ordenó el fortalecimiento inmediato de todos los protocolos de seguridad.