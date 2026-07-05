Rodri: “Estoy perfecto”

“Estoy perfecto. En un buen momento, con buenas sensaciones los 90 minutos. Los partidos importantes vienen ahora, donde hay que sacar la mejor versión. Puedo mejorar, me encuentro muy bien, pero estamos en la tesitura de encontrar la mejor versión, algo lógico durante un torneo lago y habrá que sacar la mejor versión contra Portugal”, señaló en zona mixta.

“Podemos crecer mucho más. Los torneos son largos. Tenemos experiencia en estos torneos y sabemos cuando hay que sacar la mejor cara. En la fase de grupos tienes que construir y sacar resultados y cuando llegan las eliminatorias se ha visto la mejor cara de España”, aseguró.

España se enfrenta a una selección de Portugal que en 2025 le ganó la final de la Liga de Naciones en los penaltis.

“Fue un partido igualado que se resolvió por penaltis. El equipo compitió y sacó una buena versión, es el recuerdo que tengo porque yo no estaba. El partido va a ser diferente, un Mundial siempre lo es. Es importante la sensación con la que vienes haciendo las cosas”, valoró.

“Siempre es un rival muy difícil. Nos conocemos mucho. Seguramente esta sea la mejor generación que han tenido siempre y nosotros afrontamos el partido sabiendo que tenemos que dar lo mejor si queremos pasar”, señaló.

Además, aseguró que España tiene “mucha ilusión por ganar el Mundial” y defendió que el suyo es el mejor centro del campo del mundo.

“El mejor equipo y mejor centro del campo es el nuestro. Portugal tiene un equipo sensacional, con jugadores top y un gran colectivo. Esperamos demostrar que somos mejores”, dijo.

Además, catalogó el hecho de ser capitán de España como “uno de los grandes hitos de su carrera”.

“Ser capitán es uno de los grandes hitos de mi carrera. Estar jugando un Mundial y con el brazalete de capitán, con el peso que eso conlleva. Es un rol diferente pero bonito de afrontar”, ponderó.