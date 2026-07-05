Víctor Muñoz: “He aprendido a escuchar a mi cuerpo”

“Estoy mejor. Bien en dinámica con el equipo. Voy cogiendo esas sensaciones aunque es complicado porque llevo bastante tiempo fuera, pero estoy preparado si el equipo me necesita”, aseguró en zona mixta.

“Cuando eres joven te tiran más las ganas de querer jugar e ir hacia delante. He aprendido a escuchar a mi cuerpo este tiempo y saber qué necesita. Ha sido duro, pero he aprendido mucho”, completó.

Para Víctor Muñoz es “un sueño” jugar contra Cristiano Ronaldo, del que destacó su facilidad para “encontrar el gol”, lo que le convierte en “determinante”.

Además, se mostró con ganas de poder jugar frente a Portugal. “Con muchas ganas. Va a ser un partido complicado y bonito en el que intentaremos jugar de tú a tú y si hacemos eso estaremos cerca de ganar”, dijo.