El hispano-brasileño Leo Baptistao renueva por una temporada con el Almería

La continuidad del atacante, que cumplirá 34 años en agosto, se une a las llegadas del extremo congoleño Brian Cipenga (Castellón), el central Jorge Pulido (Huesca), el delantero Miguel de la Fuente (ya cedido el pasado curso por el Leganés) y el centrocampista Quim Junyent (Barça Atlètic) como primeros refuerzos del nuevo Almería de Xavi García Pimienta.

Leo Baptistao, uno de los capitanes del equipo, es un referente dentro del vestuario por su "experiencia, compromiso, profesionalidad, polivalencia y potencial ofensivo", destacó en un comunicado el club almeriense.

El jugador nacido en Santos (Estado de Sao Paulo) jugó la pasada temporada 40 encuentros oficiales, en 27 de ellos como titular, y marcó diez goles que resultaron decisivos en varios momentos del campeonato.

Desde su llegada al Almería, Baptistao ha consolidado un papel protagonista dentro del equipo tanto por su regular rendimiento como por su liderazgo dentro y fuera del campo, según indicó el club rojiblanco, y su capacidad para actuar en distintas posiciones del ataque, su sacrificio y su trabajo sin balón le convierten en una pieza muy valiosa para cualquier entrenador.

El hispano-brasileño regresó al fútbol español en el verano de 2022 de la mano del Almería, coincidiendo con su ascenso a Primera División, momento en el que el club apostó entonces por recuperar a un jugador con una amplia trayectoria en LaLiga tras sus etapas en Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, Betis, Villarreal y Espanyol.

Posteriormente también desarrolló parte de su carrera en China y Brasil antes de iniciar su etapa como rojiblanco. A lo largo de su carrera suma 452 partidos como profesional, de los que 143 los ha jugado con el Almería, el club con el que más encuentros acumula.