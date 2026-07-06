El pleno nunca visto de Francia

Ni siquiera cuando fue campeón, tanto en Francia 1998 (venció también los cinco primeros, pero uno con gol de oro a Paraguay y otro en los penaltis a Italia, tras un empate) como en Rusia 2018; ni tampoco con el atracón de goles que logró en Suecia 1958; ni en Qatar 2022, cuando alcanzó la final por segunda edición seguida, aunque fue doblegada por Argentina desde los once metros, el equipo galo había logrado cinco victorias en los primeros cinco encuentros.

Ahora sí lo ha hecho. Es el único que lo ha logrado a los 90 minutos. Nadie más de los equipos que siguen en ruta en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Francia ha ganado en la primera fase a Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (1-4), flamante noticia este lunes desde la última noche por la eliminación de Brasil. Y en las eliminatorias, a Suecia (3-0), en dieciseisavos, y a Paraguay (1-0), en octavos. En cuartos, aguarda Marruecos.

Para su secuencia de cinco victorias consecutivas actual, con 14 goles a favor (la mitad de ellos de Kylian Mbappé, cuatro de Ousmane Dembélé, dos de Desiré Doué y uno de Bradley Barcola) y dos en contra, Francia ha necesitado 88 remates, 39 de ellos (el 44,3 por ciento de sus tiros) entre los tres palos, con una efectividad del 16 por ciento y con 9,79 goles previstos, con lo cual ha marcado cuatro más del apunte de la estadística.

Ha debido dar 2.872 pases, con una precisión del 90 por ciento; con 86 centros, de los que acertó en el 13 por ciento; 115 rupturas de líneas, de las que salieron el 69 por ciento, el mayor grado de éxito en ese aspecto de todos los conjuntos del Mundial hasta ahora, y con 1.687 desmarques.

Todo ello a lo largo de los 549,520 kilómetros que ha recorrido todo el equipo, con una velocidad media de 5,97 kilómetros por hora, las 5.661 aceleraciones a gran velocidad y los 2.014 esprints, según los registros de la FIFA, en el que también ha sostenido su marco a cero en tres de los cinco encuentros, con diez paradas de Mike Maignan.

A lo largo de su historia, sólo se acercó a un inicio tan potente de triunfos en el Mundial que ganó en su país en 1998, cuando comenzó con las victorias por 3-0 a Sudáfrica, por 4-0 a Arabia Saudí y por 2-1 a Dinamarca, continuó con un 1-0 con gol de oro de Laurent Blanc en octavos ante Paraguay y siguió con su clasificación en los penaltis de los cuartos de final ante Italia. Después, ganaría 2-1 a Croacia y, en la final, 3-0 a Brasil. Campeón.

En el resto de ediciones, en sus primeros partidos no alcanzó el pleno actual. Ni en Qatar 2022 (cuatro triunfos y una derrota), ni en Rusia 2018, con cuatro victorias y una igualada, ni en Brasil 2014, cuando ganó tres, empató uno y perdió otro… Ni en ninguna de sus fases finales salvo ahora. En Suecia 1958, venció tres de sus primeros cinco duelos, con 17 goles a favor, tres más de los que ha marcado ahora, cuando se postula como favorita.