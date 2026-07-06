España, invencible para Bélgica desde su derrota en los penaltis en México 1986

El 22 de junio de 1986, también en los cuartos de final, en el estadio Cuauthemoc de Puebla, en México, los Diablos Rojos se impusieron por 5-4 desde los once metros a España, dirigida por Miguel Muñoz. En las penas máximas, Bélgica marcó las cinco por las cuatro de la ‘Roja’, a la que Jean Marie Pfaff le detuvo el lanzamiento a Eloy Olalla.

El partido zanjó los 90 minutos y la posterior prórroga con 1-1, con los goles de Jan Ceulemans en el minuto 35 y el empate de Juan Señor en el 85, para acabar en la tanda de penaltis y en la última derrota de la selección española contra el adversario con el que se reencontrará ahora el próximo viernes en Los Ángeles.

Desde entonces, no ha vuelto a perder España con Bélgica, que además ha ganado sucesivamente todos y cada uno de sus cinco choques más recientes: 0-2 el 1 de septiembre de 2026; 5-0 el 5 de septiembre de 2009; 1-2 el 15 de octubre de 2008, 0-2 el 8 de octubre de 2005 y 2-0 el 9 de octubre de 2004.

Además, después de México 1986, también igualó un choque, 1-1 el 29 de marzo de 1995, y ganó otros dos, por 1-4 el 17 de diciembre de 1994 y por 1-2 el 21 de junio de 1990, en el Mundial de Italia, en la primera fase, con goles de Gorriz y Míchel.

En total, España y Bélgica se han enfrentado en 23 ocasiones, con 12 victorias españolas, seis triunfos rivales y cuatro empates, aunque, en los últimos tiempos la ‘Roja’ sólo perdió uno de sus once choques frente a los ‘Diablos Rojos’, el citado de México 1986.